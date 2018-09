Különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolták meg a Kozma utcai rabot megverő fegyőröket

Összesen 43 ütés- és rúgásnyomot találtak Csíki Sándor testén. A kiegészítő orvosszakértői vélemény szerint viszont nem a fegyőrök bántalmazása miatt, hanem gyógyszer-túladagolás és keringési elégtelenség miatt halt meg a Kozma utcai börtönben raboskodó férfi. Ám az ügy fordulatot vett: mint a 24.hu megtudta, a Központi Nyomozó Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg a három börtönőrt.

A Kozma utcai börtönben meghalt rabnak a vérnyomásgondjai mellett szív-, máj- és tüdőproblémái voltak, de krónikus prosztatagyulladással is kezelték a halála előtt. Emellett pszichés gondokkal is régóta küzdött, és többször is öngyilkos akart lenni.

Az első szakértői vélemény szerint azonban az ezekre szedett gyógyszereknek semmi köze nem volt Csiki Sándor halálához. A szakvélemény ugyanis az agykoponyát és az arcot ért ütések miatt kialakult koponyaűri sérüléseket, valamint a kemény burok alatti vérzést, és a traumás agyvizenyő együttesét jelölte meg a halál okaként.

A későbbi kiegészítő vizsgálat után viszont módosították az igazságügyi szakértők a halál okát. Ebben már arról írtak, hogy a vérnyomáscsökkentőnek volt olyan toxikus hatása, hogy a rabnak heveny keringési elégtelensége lett, és meghalt.

Ezután most óriási fordulatot vett az ügy: a Központi Nyomozó Főügyészség ugyanis a legutóbbi igazságügyi orvosszakértői vélemény ellenére is különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg a börtönőröket. Információnkat megerősítette az elsőrendű vádlott ügyvédje, Kertész Gusztáv.

A főügyészség érdekes jogi értelmezése szerint ez egy különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet. Holott ritkán látok olyan toxikológia szakértői véleményt, ami ilyen hosszasan sorolja azokat az addiktív szereket, ami megtalálható volt a sértett szervezetében. Azaz semmilyen ok és okozati összefüggés nincs a bántalmazás és férfi halála között

– mondta Kertész Gusztáv, hozzátéve: őrtámadás előzte meg az eseményeket. Csiki Sándor ugyanis ököllel ütötte le az ügyfelét.

Az áldozat fiának, mint a sértett helyébe lépett személynek az ügyvédje, Deteky Gábor szintén megerősítette, hogy emberöléssel vádolták meg a börtönőröket.

Két teljesen különböző szakértői vélemény született. Az első szerint egyértelmű, hogy a bántalmazásban halt Csiki Sándor. Ezt követően meggondolták magukat, és a gyógyszer-túladagolást jelölték meg a halál okaként. Minden attól függ, hogy utóbbit mennyire veszi komolyan majd a bíróság

– magyarázta Deteky Gábor, hozzátéve a bíróság októberben kezdi tárgyalni az ügyet.

Nagyon örülök neki, hogy végül emberöléssel vádolták meg őket. Apám halála óta minden nap az járt az eszemben, hogy megpróbálják elsikálni az ügyet. Addig nem fogok megnyugodni, amíg börtönbe nem kerülnek apám gyilkosai. Egyedül az életfogytiglani börtönt tartom elfogadhatónak. Elvették egy ember életét, töltsék börtönben a maradék életüket. Nem is értem, hogy találhatták ki ezt a gyógyszer-túladagolást. Apám napi rendszerességgel szedte ugyanis ezeket a gyógyszereket a betegségeire

– mondta az áldozat fia, hozzátéve, a fegyőrök nemcsak a fogdán, de az orvosi szobában is verték az apját.

Az orvosszakértők összesen 43 sérülést számoltak össze a rab testén, elsősorban a fején. Az arcán több bakancstalpnyomot is találtak.

A fogdán csak éjszakára maradhat matrac a raboknál. Az áldozatnak papírja volt arról, hogy napközben is feküdhet rajta, mert beteg. Ehhez képest reggel 7 óra 25 perckor a három felügyelő el akarta tőle venni a matracát, de ő nem hagyta, és összeszólalkoztak.

A fogda folyosója be volt kamerázva. Az ügyészségi dokumentum szerint a felvételen az látszik, hogy Csiki Sándor a nyitott zárkaajtón kidobja a szivacsot, a három gyanúsított belép a cellába, körülbelül 2 percig vannak bent, majd egyikük a földön, a folyosóra húzza a megbilincselt áldozatot, felállítják, majd az egészségügyi körletre kísérik. A kamera nem rögzített bántalmazást. Az ügyészségi adatgyűjtés szerint a fogoly folyamatosan szidta az őröket, a rendelőben is ellenállt, rúgkapált, egy idő után rosszul lett. Csiki végül a börtön orvosi szobájában halt meg 8 óra 21 perckor.

Csiki Sándor 44 évet élt. Lopások, rablások miatt ebből körülbelül 20 évet töltött börtönben. Legutóbb 9 évet kapott fegyveres rablásért.

Kiemelt képünkön: A Kozma utcai börtön egyik szigorúan őrzött körlete. Fotó: E. Várkonyi Péter / MTI