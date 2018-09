Orbán a néppárti kizárásról is beszélt a velencei zárt ülésen

Orbán Viktor Velencén, a Fidesz-frakció kihelyezett zárt ülésén arról is beszélt, hogy fele-fele esélyt lát a Fidesz kizárására a Néppártból és arra is, hogy megússzák a dolgot, írja az ATV. A lap egy résztvevőre hivatkozva arról is beszámol, hogy a miniszterelnök szerint a 110 néppárti voksnak az-az oka, hogy Angela Merkel kancellár büntetni akarta a kormányt. A lap forrása semmilyen politikai pánikot nem érzékelt, Orbán Viktor pedig nyomatékosította, hogy mindent megtesznek, hogy a néppárti pártcsaládban maradjanak.

Az ATV úgy tudja, a következő plakátkampány nem konkrétan a Sargentini-jelentéssel kapcsolatos, de az EP-kampányuk része lesz. Szóba került még az is, hogy Sebastian Kurz megszavazta a jelentést, a velencei frakcióülésen ezt azzal magyarázták, hogy demonstrálni akarta, hogy rendet tud tartani a pártja soraiban.