Tényleg kapott valaki tízmillió forintot, miközben diákok gyártottak ingyen bútorokat a Pető Intézetnek

A Budapesti Műszaki Egyetem dolgozói már régebben tájékoztatták névtelen levélben Hadházy Ákost, az LMP korábbi politikusát arról, hogy az egyetemen által társadalmi munkának előadott, bérmentesen elvégzett munkáért valójában kapott tízmillió forintot az intézmény, csak nem a dolgozóknál landolt. Most ez beigazolódni látszik az Átlátszó cikke szerint.

A Pető Intézetnek volt szüksége speciális igényeket fejlesztő bútorokra, és a munkát az EMMI adta ki a BME-nek, ahol megtervezték és elkészítették őket.

Ezt el is végezték társadalmi munkában, hallgatókat is bevonva, a nemes cél érdekében nem is reméltek ellenszolgáltatást. Csakhogy utóbb kiderült, az EMMI a munkáért 10 millió forintot utalt a BME-nek a feladatra, amiből ők semmit sem láttak, és ezt viszont már nehezen tudták tudomásul venni.