V-re vártunk, medvét láttunk Orbán Viktornál

Július 23-a óta nem frissült a Facebook-kirakó, hiába találkozott a kormányfő egy medvével.

A vakációs visszaszámláló elakadt, pedig a nagy találkozások folytatódtak. A kormányfő is összefutott Tusnádfürdő felé egy medvével. A felvétel alapján úgy tűnik, a medve elmenekült, pedig a videón Orbán Viktor tusványosi beszédének fontos gondoltai is hallhatók. A miniszterelnöki stáb feliratozással is érzékeltette, milyen nagyvad próbált bekapcsolódni a nagypolitikába.



Ugyanakkor nem a medve lett az utolsó nagy találkozás főszereplője, ami nem meglepő, hiszen korábban lapunk is összefutott eggyel, amikor miniszterelnöki előadásra igyekeztünk.

Továbbra is rejtélyes, mikor egészül ki a V-betűvel Orbán Viktor kirakója, hiszen azzal Netanjahu izraeli miniszterelnökkel még mindig csak az „akációnál” tart a kormányfő, aki vélhetően az utolsó V-t követően megy el hivatalos szabadságára.