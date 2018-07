Az egyik kőbányai utcában egyik parkolóhely furcsább, mint a másik: kuka, kiskert és néhány fa is belóg a frissen kijelölt helyekre, sőt van, ahol még a fűre is fehér csíkot húztak – számolt be az esetről az RTL Híradó.

A környékbeliek attól tartanak, hogy az önkormányzat fizetőssé akarja tenni a parkolást.