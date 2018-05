Több magyar iskolában minden harmadik végzős külföldi egyetemre készül

A budapesti Fazekas Mihály Gimnázium minden harmadik végzős diákja külföldre készül, a 132 diák közül 44-en más ország felsőoktatási intézményébe felvételiznek – mondta Barati Krisztina igazgatóhelyettes az eduline.hu-nak.

A diákok főleg brit egyetemeket néztek ki, 25 fő tanulna tovább Cambridge, Oxford, Imperial College és University College London szakjain, néhányan pedig amerikai és német egyetemekre jelentkeztek.

Az igazgatóhelyettes elmondta:

a gyerekek stratégiája az, hogy a legjobb külföldi egyetemekkel próbálkoznak először, esetleg elfogadják a következő körben más egyetemek, például Warwick vagy a St. Andrews ajánlatát, és természetesen mindenki beadja magyar egyetemekre is a jelentkezését biztonsági tartalékként.

A Fazekashoz hasonlóan az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban is folyamatosan nő a külföldi továbbtanulást tervezők aránya, Csapodi Zoltán igazgató szerint idén már olyan osztály is van az intézményben, ahol a diákok 30 százaléka külföldi egyetemet is megjelölt.

Az iskola ballagásán is szóba került a külföldi továbbtanulás, az igazgató beszédében arra biztatta a végzős diákokat, hogy cáfoljanak rá arra, hogy aki érettségi után külföldre megy, többet nem jön haza.

De tudjuk, hogy aki a szakmai kapcsolatrendszerét és a tudását külföldön szerzi meg, annak jóval nehezebb lesz a hazatérés, mint azoknak, akik egy itthoni alapképzés elvégzése után egy mester- vagy doktori képzésre mennek külföldi egyetemekre. Pedig ez utóbbiak is olyan tudást és tapasztalatot tudnak összeszedni, mint a külföldön tanulók

– mondta.

Kiemelt kép: Thinkstock