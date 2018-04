Kásler Miklós az egészségügyről: Elképesztő a fejlődés

Amióta kiderült, hogy Kásler Miklós lehet/lesz az Emberi Erőforrások minisztériumának vezetője, sorra jelennek meg furcsábbnál furcsább korábbi nyilatkozatai. Ő volt az, aki például azt mondta, az ősrobbanás pusztán spekuláció, a halálos betegségek 70-80 százaléka pedig a Tízparancsolat megtartásával elkerülhető. Kásler volt az is, aki az Árpád-házi DNS azonosítása után megállapította, hogy a magyarok nem finnugor eredetűek. ifj. Lomnici Zoltán CÖF-szóvivő pedig neki tulajdonította azokat az „adatokat”, melyek szerint „Nigéria lakosságának több mint 80 százaléka, legalább 100 millió ember AIDS-es, vagyis a megerőszakolt svéd lányok közül 5-ből 4 elkapta a HIV-fertőzést, illetve az AIDS-et.”

A Mérce és a 168 óra is összegyűjtötte a mamutminisztérium leendő vezetőjének gyöngyszemeit. Az azonban kevésbé ismert, hogy az Országos Onkológiai Intézet vezetője valójában hogyan gondolkodik a magyar egészségügyről, ami az emberek többsége szerint a legnagyobb problémák közé tartozik Magyarországon.

Kásler április 8-án, tehát a választás napján a Kossuth Rádióban sugárzott Vasárnapi Újságban adott egy kis adalékot arról, mit gondol az egészségügyről. Röviden összefoglalva: elképesztő a fejlődés.

Megvan a pénz és a paripa is

A választás reggelén, 7 és 8 óra között elhangzott műsorban azt mondta,

a magyar egészségügy olyan fejlesztést kapott az elmúlt néhány évben, ameddig az emlékezett terjed soha nem kapott meg.

500 milliárddal lehetett fejleszteni elsősorban a vidéki kórházakat. Elképesztő fejlődés van, be kell menni egy megyei kórházba, és látni lehet – tette hozzá, majd példaként Egert, Zalaegerszeget, Győrt és Pécset említette.

A pénzből az általa vezetett Országos Onkológiai Intézet is jelentős összeget kapott azt követően, hogy a vidéki onkológiai centrumok fejlesztése megtörtént – mondta.

Kásler Miklós felsorolta, hol lehet még tapasztalni az elképesztő fejlődést:

Itt hallgatható meg az adás Az április 8-ai Vasárnapi Újság adása ezen a linken érhető el még néhány napig. A Kásler Miklóssal készült beszélgetés 7 óra 27 percnél kezdődik.

CT-MR-kapacitás megduplázódott

HPV-vakcináció bevezetése és elindulása a kislányok körében

Vastagvégbélrák szűrése

Molekuláris patológia területén hat laboratórium épült.

Azzal fejezte be az egészségügyről tartott gyorselemzését, hogy „minden, de minden elkészült” és hogy

a pénz és a paripa megvan, a fegyverest kell szellemileg most már felkészíteni.

Még szerencse, hogy Európában élünk

A beszélgetés elején nem az egészségügyi fejlesztésekről kérdezték Káslert, hanem arról, vajon milyen közegészségügyi veszélyt jelentenek az afrikai menekültek, és úgy általában a bevándorlók.

A leendő miniszter azt mondta, nehéz statisztikákra hivatkozni, mert ezekben a régiókban nincs kiépítve az epidemiológiai statisztikai rendszer, nehézkes a diagnosztizálás, sokan nem is fordulnak orvoshoz. Ennek ellenére a WHO 2017-es adataira támaszkodva levezette, hogy

Afrika 990 millió lakosából 238 millió fertőző betegségben szenved Európában 910 millió lakos van, 1,2 millió nagyságrendben fordulnak elő fertőző betegségek, tehát 238-szoros a fertőzöttség Afrikában.

Levezette azt is, hogy a 990 millió afrikaiból 871 millió megbetegedés fordul elő, mivel sok olyan beteg van, aki egyszerre több fertőző betegségben szenved. Európában ez a szám csupán 3,5 millió. Kifejtette azt is, hogyan kerülhetnek be és hogyan lehet elkapni ezeket a fertőző betegségeket, majd hozzátette, hogy a gyógyítás feltételei jobbak Európában, ahol azonban egyre jelentősebb probléma például az antibiotikum-rezisztens tbc terjedése.

Mit fog vezetni Kásler Miklós? Az Emberi Erőforrások Minisztériuma igazi mamuttárca, ahova nemcsak az egészségügy és az oktatás tartozik, hanem sok egyéb más is. Itt a HVG gyűjtése arról, mi fog tartozni Kásler Miklós irányítása alá: a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság,

az Egészségügyért Felelős Államtitkárság,

az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság,

a Kultúráért Felelős Államtitkárság,

a Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkárság,

az Oktatásért Felelős Államtitkárság,

z Sportért Felelős Államtitkárság,

a Szociális Ügyekért és

a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság.

