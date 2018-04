Simon Kornél üzent a tüntetőknek: Inkább egyenek meg a férgek, minthogy a férget megegyem

Most szombaton tartják a kormányellenes tüntetés második felvonását, melyen lesz vonulás is a Kossuth tértől a Szabad sajtó útig.

Az esemény Facebook-oldalán az utóbbi napokban Hernádi Judit és Gryllus Dorka is üzent a tüntetőknek, most pedig Simon Kornél mondta el röviden gondolatait az embereknek:

Simon Kornél vagyok, színész, rendező. Egy senki vagyok, hej, hej, hej. Egy senki vagyok. A színházban nagyon hiszek az emóciókban, a politika kapcsán kevésbé. Sok ríkató történetem van nekem is, és most is sírni tudnék, mégis az észre apellálok. Karinthy, az egyik kedvenc írom két sorával szólnék hozzá a mai naphoz: inkább egyenek meg a férgek, minthogy a férget megegyem.