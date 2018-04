Hernádi üzent a tüntetőknek: Sokan vagyunk és előbb-utóbb elegen leszünk

SZOMBATON GYERTEK EL MINÉL TÖBBEN! CSAK ÍGY GYŐZHETÜNK!A mi forradalmunk a senkik forradalma. Azoké, akiket a fideszesek senkiknek neveztek a választás utáni éjszakán. Nincs sok eszközünk, mert nem akarjuk lángokba borítani a várost, ami az otthonunk, és az országunkat, ami a hazánk. A Fidesz leépítette a jogállamot, beszántotta a sajtót, a közmédia egy ideje Orbán propaganda gépezete. Ennek is köszönhető a kétharmad. Megtévesztett emberek szavaztak rájuk, és még a választást is elcsalták.VISSZA KELL SZEREZNÜNK, AMI A MIÉNK!MINDEN MAGYARNAK, BÁRHOL ÉLJEN, JOGA VAN A TISZTESSÉGES TÁJÉKOZTATÁSHOZ, HOGY FELELŐSEN TUDJON DÖNTENI!A legfőbb célunk a közmédia fidesztelenítése!De az ellenzéki pártokra is jut feladat, akik szintén sárosak abban, hogy idáig jutottunk.Velük együtt kell kiharcolnunk egy új, igazságos és tisztességes választási törvényt és a korrupciós esetek kivizsgálását. A történelem azt mutatja, hogy a tömeg erre politikai támogatás birtokában képes. Arra kell rávennünk a pártokat, hogy egységesen lépjenek fel a fideszes kétharmad ellen. Még egységben sincs esélyük, azonban a tömegtől a hatalom megijed. Nem egyszer fújt már visszakozót a Fidesz, gondoljuk a netadóra vagy a vasárnapi boltzárra. Most azonban sokkal nagyobb a tét. És ehhez sokkal nagyobb tömegre és álhatatosabb kitartásra van szükség.Szlovákiában kormányt buktatott a tömeg.Mi azonban egy rendszert akarunk leváltani, Orbán velejéig korrupt, és végtelenül aljas rendszerét, a NER-t. Békésen!Ehhez kell minden tisztességes magyar ember, akik a múlt héten bebizonyították, hogy képesek összefogni a diktatúra ellen. Szombaton legyünk minél többen, és mutassuk meg a hatalomnak, hogy nem hátrálunk. Magyarország a mi hazánk, felelősek vagyunk érte!Hernádi Judit üzenete a tüntetőknek

Közzétette: Mi vagyunk a többség – 2018. április 18.