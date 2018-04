Márki-Zay és sztárvendégei lépnek fel a szombati tüntetésen

Ismét lesz vonulás is a Kossuth tértől a Szabad sajtó útig.

Kialakult a szombati ellenzéki tüntetés fellépőinek és szónokainak névsora, és jelenleg úgy tűnik, Márki-Zay Péter és sztárvendégei lesznek az est fénypontjai – írja az Index. Az előző heti demonstráción még nem szereplő hódmezővásárhelyi polgármester mellett Gyetvai Viktor diákvezér, Homonnay Gergely, Gulyás Balázs, valamint a Békemeneten megvert Unyatyinszky György újságíró is fel fog szólalni.

Lesz menetelés is, a Kossuth téri gyülekező után az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez, a Szabad sajtó útra megy majd a Mi vagyunk a többség tüntetés tömege. A helyszínválasztás szimbolikus, a Fidesz pártmédiája miatt tüntetnek itt (emlékezetes, hogy az Egymillióan a Magyar Sajtószabadságért tízezres tüntetéseit is itt tartották anno).

Gulyás Balázs elmondta az Indexnek, hogy a tüntetést bejelentették. A Kossuth térről 6 és fél 7 között indulnak el, majd az Alkotmány utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Kiskörút – Kossuth Lajos utca útvonalon haladnak a cél felé. A színpad a Belvárosi Plébániatemplom mellett fog állni. Fél 8 és 8 közötte saccolják a tömeg érkezését.

A pártok ezúttal a saját szimbólumaikkal is jöhetnek, sőt bárki bármilyen jelképpel érkezhet, csak az ne legyen önkényuralmi. Azt is kérik, magyar vagy uniós zászlót is tessék hozni.

Az esemény Facebook-oldalán 18 ezren ígérték meg a részvételt, további 49 ezer főt pedig érdekel az esemény.

(Kiemelt kép: Olvasónk/Szabados László)