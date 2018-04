Haláláig a Fideszt támogatta, mégis feltették a világhírű jogászt a Soros-listára

Mint korábban megírtuk, a Figyelő halottakat is listázott, amikor név szerint felsorolta a „Soros-zsoldosokat”. Egyikük a 2010-ben elhunyt Boytha György nemzetközileg elismert jogtudós.

Fia levélben kereste meg 444-et, amelyben leírta, hogy édesapja a szerzői jog világszerte elismert szakértőjeként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel párhuzamosan valóban oktatott a CEU-n, ahogy korábban az ELTE-n is.

Boytha Péter szerint édesapját tíz év börtönre ítélte a Rákosi-rendszer, később igazgató lett az ENSZ szerzői jogi világszervezetében, az Antall-kormány nagykövetté nevezte ki, ahonnan a Horn-kormány hívta vissza.

Soha nem volt párttag, de politikai meggyőződése igen.

Bár politikai nézeteik nem mindig találkoztak, fia mélyen méltánytalannak érzi, hogy pont ez a párt használja fel nevét illusztrációként virtuális valósága valószerűsítésére.

Boytha Péter később a Hír TV-nek azt mondta, édesapja a Fidesz 2010-es hatalomkerülése előtt halt meg,

Valóban nem az. Elégtételként magunk részéről annyit tudunk tenni, hogy rövid részletet idézünk Földi Andrásnak, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettesének emlékbeszédéből, amit Boytha György temetésén mondott.

Azzal, hogy Boytha György távozott az élők sorából, a magyar jogásztársadalom, egyszersmind a jelenkori magyar jogtudomány egyik legfénylőbb állócsillaga hunyt ki. Távozásával olyan jogász és jogtudós hagyott itt bennünket, aki minden területen a legmagasabb nívót képviselte. (…) A jogtudósok és a gyakorló jogászok között a XVI. században Európa-szerte akkora szakadék alakult ki, amelynek az áthidalására azóta is csak nagyon kevesen voltak képesek. (…) Magyarul és idegen nyelveken megjelent könyvei, mintegy másfélszáz tanulmánya révén munkássága minden bizonnyal akkor is hatással lesz a jogtudomány fejlődésére — az ország határain túl is — amikor már senki sem lesz a világon azok közül, akiknek megadatott az a szerencse, hogy személyesen ismerhették, szerethették, tisztelhették dr. Boytha György professzort.

Tisztelt Professzor Úr, kedves Gyuri Bátyám, nyugodj békében!