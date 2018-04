A csengeri nő ügyvédje szerint Kósa is kapott volna ajándékot

Helmeczy László, a csengeri asszony ügyvédje a Független Hírügynökségnek adott interjújában azt mondta, nem igaz Kósa Lajos azon állítása, hogy Sz. Gáborné ellen nyomozást folytatnak tavaly ősz óta. Az ügyvéd arra kért lehetőséget, hogy válaszoljon Mesterházy Attila azon kérdéseire, amikre Kósa nagyjából annyit válaszolt, hogy „egy jól kitervelt csalással állunk szemben”.

– kérdi az ügyvéd.

Helmeczy emlékeztetett, hogy ő maga indítványozta ügyfele meghallgatását és a nő Kósa Lajossal való szembesítését. Sz. Gáborné egyébként változatlanul külföldön tartózkodik.

Az ügyvéd elmondta, van olyan ajándékozási szerződés is a kezében, amelyet személy szerint Kósa kapott és aláírt. Ezt az ajándékot pedig maga a volt frakcióvezető kapta volna.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy Kósa Lajos jutott-e pénzhez bármilyen módon Szabó Gábornétól, vagy más szereplőtől, Helmeczy azt mondta, Sz. Gáborné felhatalmazta arra, hogy ismertesse azt a válaszát, miszerint

igaz, hogy pénzt még nem kapott, de titoktartást is aláírt külföldön, bankban is volt, ahol több nevet is említett, hogy hova fektetné be a pénzt, ha hozzáfér végre.