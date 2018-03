Hadházy: Az LMP-be is be van ágyazódva a Fidesz

A Fidesz is gyűjtött aláírást az LMP-nek

Hadházy Ákos az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, az viseli meg leginkább, amit a családjával tesz a kormányközeli média. Az LMP társelnöke szerint a Fidesz borzasztóan fél, ezért vádolja azzal, hogy sanyargatja a szomszédját, strómanhálózatot üzemeltet, vagy rövidnadrágban megy templomba. Az utóbbiról azt mondta, ez az egy igaz.

A zuglói LMP-s képviselő-jelölt lemondásra szólításával kapcsolatban kijelentette, ha nem száll ki a jelölt, akkor jogászokkal lépnek majd fel annak érdekében, hogy ne legyen mellette a párt logója.

Arra a kérdés,re hogy Barta János volt-e az egyetlen, akinek aláírást gyűjtött a Fidesz, Hadházy úgy fogalmazott:

abban sem biztos, hogy a Jobbiknak vagy az MSZP-nek nem gyűjt a Fidesz.

Az LMP-s politikus leszögezte, ha a zuglói LMP összejátszik a Fidesszel, akkor feloszlatják a helyi szervezetet.

Ezek után arról is beszélt, hogy a Fidesz minden ellenzéki pártba be van ágyazódva, így az LMP-be is. Vannak sejtései, ki lehet az, de a párt belső ügyeiről ugyanakkor nem fog a nyilvánosság előtt beszélni, bár azt mondta, vannak sejtései, ki a spion a pártjában.

Hadházy bejelentette,

ha a választás után a Fidesz többséget szerez, azonnal lemond, és az összes ellenzéki vezetőt erre biztatja.