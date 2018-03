A város pénzéből mérték meg, mennyire szereti a nép a Fideszt

Egy mosógépet és Nyitrai Zsoltot se könnyű eladni. Hiába mérte meg a város a támogatottságát tavaly nyáron, a Jobbik a nyakukon van.

Az idei választási kampány egyik nagy tanulsága, hogy elég nagy a latencia a szavazók között, sokan nem akarják vagy merik elárulni a közvélemény-kutatóknak a pártszimpátiájukat. Ez is hozzájárul, hogy a Fideszt jelentősen túlmérik, ebbe a csapdába esett a kormánypárt Egerben is a Hvg.hu cikke szerint.

Még a lap írta meg, hogy közpénzen mérte meg több önkormányzat, mennyire népszerű a városában a Fidesz. Ez történt Egerben is, a város 2013-18 között a Nézőponttal és a Kutatóponttal szerződött több közvéleményszondázásra. Az egyik legérdekesebb egy 2017. júniusi volt, 500, majd 1000 fős mintán vizsgálták hivatalosan a médiafogyasztást, városfejlesztést, városimázst. Mindezt tették 7 millió forintért.

Az 500 fős mintán végzett kutatás azonban nem feltétlen csak a lapolvasási szokásokra terjedt ki: több kérdés aktuális közéleti, politikai, országos jeletnőségű volt. Feltették például a kérdést, kire szavazna a megkérdezett, sőt voksolna-e a Fidesz ellenében a jobbikos vagy balos jelöltre. Az egyik kérdést kiemeli a lap, ami nem csoda Hódmezővásárhely után:

Amennyiben lenne egy olyan ellenzéki, de nem pártszínekben induló jelölt, aki esélyes lenne arra, hogy legyőzze a Fidesz-KDNP jelöltjét, Ön szavazna rá?

Bármilyen eredmény is jött ki, a helyi Fidesz aggódhat, ugyanis Eger billegő körzet, ahol minden kutatás szerint sok esélye van a Jobbiknak, személy szerint Mirkóczki Ádámnak. Nem is csoda, hogy Orbán Viktor kampányútja elején rögtön Egerbe utazott Nyitrai Zsolthoz, akinél – ahogy a miniszterelnök humorizált – még egy mosógépet is könnyebb eladni.

Az LMP helyi jelöltje, Komlósi Csaba kikérte a kutatási eredményeket, amikből kiderült, tavaly nyáron Nyitrai még stabilan, 34 százalékkal vezetett a 7 százalékos Mirkóczki és az 5 százalékos MSZP-s Korózs Lajos helyett (aki végül nem is indul). Hasonlóan festett a pártszimpátia is. Az átszavazást is nézték, ebből kiderült, a jobbikos szavazók 16 százaléka szavazna át a baloldalra, míg 43 százalék nem. A balos szavazók közül 32 igen, 66 nem volt az állás. Egy függetlenre pedig 16 százalék voksolna, 49-cel szemben. Megmérték még Nyitrai és Mirkóczki ismertségét, szavahihetőségét is, mindkettőben jobban állt enyhén a fideszes.

A Hvg.hu forrásai szerint a helyi önkormányzat számára alapjáraton felesleges kérdések felesleges és félrevezető eredményeket hoztak. A Jobbikot látványosan alulmérték, a felmérés pedig túl korán készült. A lap elküldte kérdéseit a városvezetésnek, ami fura módon Mészáros Lőrinc Heves Megyei Hírlapjában válaszolt ezekre. A válasz elkeni a lényeget, de nagyjából ez a lényeges része:

…egy olyan kérdéssor szerepelt a kutatásban, amely a helyi közéleti munka, az egri érdekképviselet megítélésére és az egri közéleti szereplők tevékenységére vonatkozott. Az országos folyamatok helyi leképzésével folyamatosan foglalkozunk, fontos, hogy ismerjük az egriek véleményét, az egri közéleti történésekkel kapcsolatos álláspontját.

(Kiemelt kép: Facebook / Nyitrai Zsolt)