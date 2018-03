Lázár szerint a cenzúra nem a kormányoldalon működik

Kommentelőkre hivatkozva beszélt arról, hogy a bécsi videója „csak részben és enyhén” adta vissza a valóságot.

A hódmezővásárhelyi Promenádnak nyilatkozott Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki azt mondta, ha újra leforgatná hírhedt bécsi videóját, újra ugyanazt mondaná benne,

sőt, olyat, ami még jobban tükrözné a rideg valóságot, amit csak részben és enyhén adtuk vissza.

Szerinte a valóság sokkal súlyosabb annál, mint az általa közvetített üzenet, „nézzük csak meg a bécsi kommentelők véleményét és a helyi bűnügyi adatokat, egyértelműen látható, hogy elképesztő kihívással kell szembenéznie az osztrák fővárosnak” – jelentette ki konkrétumok említése nélkül.

Egy órát töltöttem abban az utcában, és talán három fehér emberrel találkoztam, mindenki más sötét bőrszínű volt

– mondta Lázár. Az interjúban azt is állítja, hogy szerinte cenzúra nem a kormányoldalon működik, „elég, ha csak arra utalok, hogy magánemberként elmentem Bécsbe, elmondtam a véleményemet arról, amit az utcán tapasztaltam, a Facebook pedig lekapta a videót. Még ha később vissza is tették, mi ez, ha nem a szabad véleménynyilvánítás lábbal tiprása?” – kérdezte. (A közösségi oldal szabályzatáról a történtek kapcsán szombaton írtunk, a felhasználási feltételeket regisztrációjával nyilvánvalóan Lázár János is elfogadta.)

A hódmezővásárhelyi polgármester-választás kapcsán kijelentette: szerinte „az országos ellenzéki sajtó” feladatot teljesített, „az egyik a városvezetés megszerzése volt az ellenzék számára, a másik az április 8-i választás tulajdonképpeni első fordulójának megszervezése”,

a harmadik pedig – a személyemben – Orbán Viktor közvetlen munkatársának levadászása.

Azt viszont elismerte, hogy a hódmezővásárhelyi Fidesz nem használta a közösségi médiát a kampányban, szerinte a pártnak át kell gondolnia, hogy ez egy új tér a választópolgárok elérésére.

Úgy vélte, az újságírók szerepe megváltozott, „ma már a politikusokhoz hasonlóan a politikacsinálás részei”, pedig szerinte „a politikai újságírónak és a politikusnak szimbiózisban, egymást kiegészítve kellene léteznie, nem egymás feladatait átvéve”. Kijelentette ugyanakkor, hogy „nem szabad az újságírók elől megfutamodni, korrekt párbeszédet kell velük fenntartani, mert nem ellenségek vagy ellenfelek, hanem szövetségesek, még ha kritikusak is, fórumot teremtenek ahhoz, hogy az ember elmondhassa véleményét, meggyőződését, programját, vitatkozhasson róla, és támogatókat gyűjtsön hozzá”.