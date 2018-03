A Márki-Zay Pétert támogató vásárhelyi csoportba került ki az a képösszeállítás, amely bemutatja a Nagyréti Vendégházat. Ez pedig azért érdekes, mert ezt az impozáns vadászkastély a földhivatali dokumentumok szerint egy olyan 3054 négyzetméteres területen fekszik, amelyet teljes egészében Lázár János édesanyjának 1,8 hektáros földje vesz körbe.

Erről korábban már videó is készült, most viszont a kastély belsejébe is benézhetünk: