A polgármester elmenekült a Bihari utcai lakók elől

A kőbányai képviselő-testület fideszes többsége a mai testületi ülésen levette napirendről a Bihari utcai lakók hajléktalanná válásának megelőzéséről szóló előterjesztést. Kovács Róbert polgármester nem hagyta felszólalni A Város Mindenkié (AVM) aktivistáit és a Bihari utcai lakókat, inkább felfüggesztette testületi ülést, majd kimenekült a teremből. A Bihari utcai lakók ennek ellenére is elmondták a felszólalásaikat, amelyekben a kőbányai önkormányzat embertelen eljárását és a tervezett elhelyezés nélküli kilakoltatásokat kritizálták.

A Bihari utca 8/C. alatti önkormányzati tulajdonú épület lakóinak egy jelentős részét elhelyezés nélküli kilakoltatás fenyegeti. A kőbányai önkormányzat ugyanis az épület elbontása mellett döntött, noha azt néhány évvel ezelőtt – jórészt Kovács Róbert alpolgármesterségének az idején – több mint 700 millió forint közpénzből újították fel. Az AVM még decemberben nyílt levélben kér közmeghallgatást az ügyben, amire azonban nem érkezett válasz.

Anya, ugye nem kell többet ide jönni? Mennyezeten tátongó lyuk, leszakadó korlát, életveszélyes tető. A Bihari utcából kitett lakóknak kiutalt lakások talán még rosszabb állapotban vannak, mint ahonnan menniük kéne.

A januári képviselő-testületi ülésen a kormánypárti többség nem támogatta azt az előterjesztést, amiben az önkormányzat vállalta volna, hogy a Bihari utcai épület helyzetének a rendezése során egyetlen jelenleg ott lakó sem veszíti el az otthonát. Közben januárban csak az AVM közbeavatkozásával sikerült az utolsó pillanatban megakadályozni, hogy a kőbányai önkormányzat – a téli kilakoltatási moratórium idején, törvénysértő módon – utcára tegyen egy négygyermekes családot, akiknek ráadásul egyetlen forint tartozásuk sem volt.

Az AVM kezdeményezésére januárban a képviselő-testület annyit vállalt, hogy az önkormányzat május 31-ig készít egy olyan tervet a Bihari utcai épület helyzetének a rendezéséről, amely a bontás mellett megvizsgálja az épület helyrehozásának, valamint az abban található több mint 70 önkormányzati bérlakás megőrzésének a lehetőségét is.

„Itt mindig szegények laktak. Most azt akarják, hogy ne legyünk szem előtt” A Hős utcától pár kilométerre is van egy háztömb, amit lebontásra ítéltek. A lakók egy részével nem tudni, mi lesz. Egy újabb történet a tomboló lakhatási válságról.

A február 22-ei képviselő-testületi ülésre az AVM kérésére Tóth Balázs (LMP) helyi képviselő ismét előterjesztést nyújtott be. Az abban foglalt határozati javaslat elfogadásával az önkormányzat legalább az épület helyzetének rendezéséről szóló terv elkészítését, megvitatását, valamint a végleges döntés meghozatalát megelőző időszakra – legalább július 31-ig – biztosította volna a bizonytalan helyzetbe került családok lakhatását, továbbá vállalta volna, hogy az épületről szóló végleges döntés tartalmától függetlenül sem lakoltatnak ki senkit elhelyezés nélkül.

A kormánypárti alpolgármester azonban levetette a napirendről a Bihari utcai lakók hajléktalanná válásának megelőzéséről szóló előterjesztést (hasonlóan a Hős utcai lakók ügyéről szóló előterjesztéshez). Ezt követően nem hagyták, hogy az AVM aktivistája elmondja a hozzászólását, és megvonták tőle szót. Az AVM aktivistái ekkor skandálni kezdtek, a polgármester pedig felfüggesztette a testületi ülést, majd az önkormányzat többi vezetőjével és a kormánypárti képviselőkkel együtt elhagyta a termet.A Bihari utcai lakók így csak a jegyzőnek, a polgármesteri hivatal munkatársainak, valamint az ellenzéki képviselőknek tudták elmondani a felszólalásaikat. Váradi Nikolett elmondta, hogy egyetlen forint tartozása nincs, soha ellene semmilyen panasz nem volt, azonban ennek ellenére is kilakoltatás fenyegeti, mivel az önkormányzat legfeljebb hat hónapra hosszabbítaná meg a bérleti szerződését. Dávid Károlyné elmondta, hogy ő minden tőle telhetőt megtesz, 63 évesen, tartós betegen is dolgozik, tartozása nincs, és az önkormányzat mégis hamarosan utcára akarja tenni őt és szintén idős, tartós beteg párját.

Kiemelt kép: A Város Mindenkié