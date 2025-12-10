Elkészült Székesfehérvár karácsonyi csodavilágítása – egy panelház tizedik emeletén

Színesen ragyog esténként egy tízemeletes ház teteje Székesfehérváron, a Széna téren, ahol egy család évről évre építi tovább erkélyinstallációját, írja az fmc.hu.

Gyarmati Bálinték pénteken készültek el a lassan az egész emeletet körbeölelő fényfüzérrel, amely ebben az évben tovább bővült.

Idén van egy majdnem 3 méteres doboztornyunk a ház sarkán, ami most készült az elmúlt másfél hétben, és a hétvége során került fel

– mondta a lapnak a talán leghíresebb székesfehérvári erkély alkotója, aki saját bevallása szerint rengeteget számolt, vágott, újragondolt, mire minden a helyére került.

A karácsonyi ajándékokból álló torony PVC-csövekből épült, különböző sarokidomokkal és stabilizáló megoldásokkal. Maga ez az elem önmagában nagyjából 3000 LED-et tartalmaz, több színben. Emellett a korábbi évek hideg és meleg fehér futófényét lecserélte egy okos, programozható fényfüzérre, amelyre saját maga készítette el a különböző futófényeket és animációkat.

A teljes kompozíciót több mint 10 ezer LED-re becsüli. Úgy fogalmazott, hogy az idei szezonban lépték át ezt a lélektani határt, a pontos számot viszont már ő sem tudja követni.

A tetőn végzett munka sokaknak ijesztőnek tűnhet, de Bálint nem fél a magasságtól. A tízemeletes panelház tetején van egy körülbelül 50 centi magas párkány, amely mellmagasságban támasztékot ad, így nem kell a testével kilépnie az épület síkjából. Inkább az zavarja, amikor létrára kell felállnia a huplis tetőn, mert a létra instabilabb.

Bálint szerint a szobájában időnként olyan, mintha egy állandó technobuliban lenne: a mozgó fények érdekes mintákat vetítenek a plafonra, amit ő inkább izgalmasnak tart, mint zavarónak. Szerinte a szomszédok is kifejezetten szeretik a karácsonyi díszítést. Gyakran kérdezik, hogy mikor kapcsolják fel, mikor jön az újabb változat, sőt segítséget is ajánlanak, olvasható a lap cikkében.

Az idei karácsonyi csodaerkélyről videó is készült: