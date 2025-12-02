Változott a szabályozás: fizetős lesz a parkolás Budapesten a két ünnep között

Idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között – közölte a Fővárosi Önkormányzat a Telex megkeresésére.

Tájékoztatásuk szerint sok panasz érkezett hozzájuk amiatt, hogy a helyben lakók nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mert a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók, ezért változtattak a szabályozáson.

A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás”

– fogalmaztak.

A két ünnep között három munkanap lesz: december 29. hétfő, december 30. kedd és december 31. szerda.