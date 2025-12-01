karácsonyadventajándékfehér ház
Advent

Karácsony a Fehér Házban: fotókon a fényárba borult elnöki rezidencia

Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2025. 12. 01. 17:36
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Melania Trump hétfőn ünnepélyesen bemutatta a Fehér Ház karácsonyi dekorációját, ami az „ott az otthon, ahol a szív dobog” tematikán alapszik.

Önkéntesek kisebb serege volt segítségére a first ladynek, akik így összesen 75 koszorúval, 51 karácsonyfával, 213 méter girlanddal, több mint kétezer fényfüzérrel, 7620 méter szalaggal, 2800 arany csillaggal és 54 kilogrammnyi mézeskaláccsal dekorálták ki az épületet.

A díszbe öltöztetett Fehér Házat alábbi galériánkban tekintheted meg.

15 fotó
Kapcsolódó
Varázslatos látvány fogadja a dunaújvárosi kórházba érkezőket
Kitettek magukért az ott dolgozók.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Csillag Születik: ByeAlex megkönnyezte a produkciót, a zsűri állva tapsolt az apa-lánya duónak
Ezért vetített kormánypropagandát a Cinema City a gyerekeknek szóló Zootropolis 2 előtt
Molnár Áron megtrollkodta a Csillag Születikbe érkező Galla Miklóst
A Megasztár győztese elmondta, mire költi 40 millió forintos nyereményét
Meghalt Kálloy Molnár Péter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik