Karácsony a Fehér Házban: fotókon a fényárba borult elnöki rezidencia

Melania Trump hétfőn ünnepélyesen bemutatta a Fehér Ház karácsonyi dekorációját, ami az „ott az otthon, ahol a szív dobog” tematikán alapszik.

Önkéntesek kisebb serege volt segítségére a first ladynek, akik így összesen 75 koszorúval, 51 karácsonyfával, 213 méter girlanddal, több mint kétezer fényfüzérrel, 7620 méter szalaggal, 2800 arany csillaggal és 54 kilogrammnyi mézeskaláccsal dekorálták ki az épületet.

A díszbe öltöztetett Fehér Házat alábbi galériánkban tekintheted meg.

15 fotó