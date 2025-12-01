adventadvent 2025ajándékdunaújvárosi kórház
Advent

Varázslatos látvány fogadja a dunaújvárosi kórházba érkezőket

24.hu
2025. 12. 01. 16:43

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház aulájában idén is különleges karácsonyváró dekoráció fogadja az intézménybe érkezőket.

A kórház honlapja szerint a Szent Pantaleon-szobor mellett ezúttal mézeskalácsházikók és egy hangulatos, színes adventi sarok teszi még ünnepibbé a környezetet.

A dekorációt kolléganőjük, Bujáki Laura álmodta meg és készítette, aki hetek óta dolgozott a kartondobozokból készült részleteken. Advent első vasárnapján — amely a hitet és a várakozás kezdetét jelképezi — Laura, a testvérével és Kovács Bettina kolléganőjével együtt állította össze a mindenki szerint igazán varázslatosra sikerült karácsonyváró installációt.

Célunk, hogy ezzel a kedves, színes és barátságos alkotással emberközelibbé és melegebbé tegyük a kórházi légkört mindazok számára, akik a szeretet ünnepéhez közeledve nálunk járnak

– írták.

Az elmúlt években egy próbababa köré állított fémvázra rögzített fenyőágakból alakítottak ki különleges „karácsonyi ruhát”, amely sokak tetszését elnyerte. Ezt a merész ötletet gondolták tovább idén, így született meg az egész karácsonyváró sarok.

