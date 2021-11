Élmények karácsonyi ajándéknak vagy csak hétvégi programnak

Szafari autóval a hortobágyi vadlovak között, evezés az ország egyetlen, télen is evezhető patakjában, igazi cirkuszi karácsony és persze A padlás, ahol „Ég és Föld között” minden megtörténhet - programajánló, ami egyben ajándékötlet is karácsonyra, ha valaki inkább élményt ajándékozna.

November 22-én kezdődik a 10. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál!

14 ország 24 filmjét lehet megnézni a jubileumi esemény alatt, melynek fővédnöke Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, és a fesztiválon mutatkozik be Mundruczó Kornél és Wéber Kata Evolúció című, régóta várt filmje is. A kéthetes esemény hibrid módon lesz megtartva, élőben a Puskin és a Művész mozikban, online pedig a Művész Távmozi segítségével lehet megnézni a filmeket, melyekhez izgalmas kísérőprogramok, beszélgetések csatlakoznak.

Részletes programok: zsifi.org

Szafari autóval a Hortobágyon

Eddig is különleges élményben részesülhettek azok, akik a Hortobágyi Nemzeti Park területén található Hortobágyi Vadaspark szafari programján vettek részt, itt ugyanis testközelből figyelhetők meg a vadlovak és a rekonstruált őstulkok. A körülbelül 25-30 perces túra egy nyitott szafari terepjáróval történik, a Vadaspark gyalogos zónáján kívül eső, úgynevezett Nagylegelő bejárásával, szakvezető kíséretében. A szafari program időjárás- és talajviszony-függő, a résztvevők maximális létszáma 7 fő.

Jelentkezni a Vadaspark ajándékboltjában van lehetőség, nagyobb csoportoknak – 15 fő felett – pedig előzetesen telefonon (+36 30 383 1612) vagy e-mailben (hnp@hnp.hu).

Szafari után egy kis evezés

Idén is novemberben kezdődött meg a Héviz-lefolyó gőzölgő vizére szervezett túraszezon az őszi, téli és kora tavaszi evezés kedvelőinek. A Hévízi-tóból kifolyó patak hőmérséklete 22-25 Celsius fokos, így az a legnagyobb hidegben sem fagy be, és vizében még ilyenkor is tündérrózsák és vízililiomok között lehet evezni, Magyarországon egyedülállóan.

A túrázók 4 fős túrakenukba vagy 2 fős túrakajakokba ülhetnek be, a túra közel 3 óráig tart a fenékpusztai célállomásig, ahol teával és forralt borral várják a vendégeket. A kenuba 7500, a kajakba 8900 forintért szállhatnak be a túrázók, a gyerekek után 14 éves korig 6900 forintot kell fizetni.

A túra időpontjait ide kattintva találod.

Cirkuszi karácsony

A Fővárosi Nagycirkusz október 29-től december 31-ig egy letisztult és elegáns, klasszikus cirkuszi műsorral vár mindenkit. Csillagtánc nevű programjuk igazi téli, karácsonyi hangulatot idéz számos különeges és lenyűgöző artistamutatvánnyal, zsonglőrökkel és állatidomárokkal.

Jegyek és bővebb információ a cirkusz honlapján.

Adventi koncert

A legnagyobb karmesterekkel játszó Szergej Nakarjakov a Budafoki Dohnányi Zenekar közreműködésével az olasz romantika pompás hangversenydarabját, Amilcare Ponchielli trombitaversenyét, valamint a korszak egyik legjelentősebb francia trombitavirtuóza, Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban nápolyi népdalra írt variációsorozatát, A velencei karnevált adja elő a MÜPA Hangversenytermében december 9-én csütörtök este 19.30-tól. Jegyek és bővebb információk a jegy.hu oldalán.

A padlás, ahol „Ég és Föld között” minden megtörténhet

A Vígszínház félig mese, félig musicaljét Sztevanovity Dusán és Horváth Péter szövegkönyvével, Sztevanovity Dusán dalszövegeivel és Presser Gábor zenéjével 1988. január 29-én mutatták be Marton László rendezésében. A harminchárom éve létrejött előadás azóta is folyamatosan fut, most pedig már ezredik alkalommal állt színpadra. A nagyszerű előadásra idén már alig lehet jegyet kapni, de talán karácsonyi ajándéknak még elcsíphető egy pár. Jegyek és információk a Vigszínház honlapján.