Sötét jóslattal búcsúzik a fideszes Tasó László: Sokan fogják elveszteni a munkájukat, bélyeggel a homlokukon nehéz időszak elé néznek

A Facebook-oldalán egy hosszú bejegyzéssel búcsúzik a parlamenti munkától Tasó László. A politikai pályafutását 1994-ben még nyíradonyi polgármesterként kezdő fideszes politikus – aki parlamenti képviselőként és államtitkárként is szolgálta a pártját – 32 év után távozik a közélet első vonalából.

Az idei választáson a Fidesz már nem őt indította a Hajdú Bihar 3-as számú választókörzetben egyéni képviselőjelöltként, amiről Tasó most azt írja:

imponáló fölénnyel nyertem meg minden választást, amin elindultam, és nem vagyok egyedül, aki úgy gondolja, hogy 2026. április 12-én is így történt volna.

Tasó szerepelt ugyan a Fidesz országos listáján, de nem került be azok közé, akiket végül Orbán Viktor a parlamenti padsorokba ültetett.

Tasó a búcsúzó posztjában hosszasan sorolja, milyen eredményeket ért el a körzetéhez tartozó településeken az elmúlt három évtizedben.

A bejegyzés egyik legérdekesebb része, amit a távozó képviselő a Fidesz jelenlegi állapotáról ír.

Az értékközösség, amihez tartozom nehéz helyzetbe került, több tízezren fogják érezni konkrétan is a választási vereség súlyát. Sokan kerülnek lehetetlen helyzetbe, nagyon sokan nem fognak puhára esni. Sokan fogják elveszteni a munkájukat, bélyeggel a homlokukon nehéz időszak elé néznek. Sokan szorulnának, támogatásra, védelemre, és sokan várnak konkrét segítséget, aminek egyelőre még nincsenek kivehető nyomai. Ebben a helyzetben kevesebb pózra, több empátiára van szükség, nem beszélve a segítségnyújtás lehetőségének sürgető kialakításáról.

Saját sorsáról azt írja: „a közeljövőben eldöntöm, hogy önkéntesen vagy megbízatással, feladattal vagy céllal maradok a közösséggel, ami továbbra is a legfontosabb a számomra.”