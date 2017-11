Bemutatkozik a nagyközönségnek a csónakorchidea

A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban csütörtöktől vasárnapig tartó kiállítás során a több száz virágzó, sokszínű, illatos orchidea mellett a Cymbidium, vagyis csónakorchidea-nemzetséggel ismerkedhetnek meg közelebbről a látogatók, akiknek a szakértők bemutatják a faj hibridjeit, valamint több, lakásban is tartható és virágoztatható, kistermetű, csüngő virágzatú új nemesítését is – közölték a szervezők az MTI-vel.

Erről az orchideanemzetségről maradt fenn kétezer évvel ezelőttről az első írásos forrás, amely bizonyítja, hogy már akkor is ismerték és termesztették a fajt a Távol-Keleten. A cymbidiumok nemcsak cserepes virágként, hanem vágott változatban is népszerűek voltak. A hosszú szárakon elhelyezkedő nagy, színes és illatos virágok a vázákban is sokáig nyíltak, díszítő értékük miatt nagy népszerűségnek örvendtek.