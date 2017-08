Távozik a TV2 Tények egyik kulcsfigurája

Tuka Nikolettának nagy álma volt a TV2 Tények című műsoránál dolgozni, most mégis távozik a csatornától, ahogy rajta kívül még két másik ember is elmegy.

A 24.hu információi szerint távozik Tuka Nikoletta, a TV2 Tények című műsorának társ-, illetve felelős szerkesztője. Tuka Nikolettán kívül egyébként két másik ember is elbúcsúzik a műsortól: egy régebb óta ott dolgozó riporternő és egy gyakornok is.

Szerettük volna magát a fő érintettet, Tuka Nikolettát is megkérdezni a távozása okairól. A távozó szerkesztőt telefonon sikerült is utolérnünk kedden, de azt mondta, nem kíván semmit sem mondani. Tuka ugyanakkor nem cáfolta az értesülést, hogy megszűnik a munkaviszonya a cégnél. Kerestük az ügyben Fürst-Borsos Ádámot, a Tények kommunikációs menedzserét is, hogy a távozó három ember távozásának körülményeiről és az utódlásokról érdeklődjünk:

A TV2 Tények szerkesztőségének létszáma a működésnek megfelelő és folyamatosan bővül

– olvasható Fürst-Borsos egymondatos válaszában.

Amióta Vajna a TV2 tulajdonosa, még kevesebbszer nyer a Tények Harmadannyi estét nyert meg a TV2-n a Tények, mint mielőtt Andy Vajna kormánybiztos lett a tévétársaság tulajdonosa, pedig már akkor sem volt túl erős a műsor. Vagyis úgy tűnik, a nézők egyre inkább elpártolnak a Tényektől a tulajdonosváltás óta.

Régi álma volt a Tények, most mégis dobbant

A diplomáját a BME műszaki menedzser szakán megszerző Tuka a médiavállalat utánpótlás-nevelőjén, a TV2 Akadémián keresztül került be a csatornához évekkel ezelőtt. Először az Áll az alkunál szerezhetett tévés tapasztalatot, majd az Ezek megőrültek! című showműsornál segédkezett a szereplők koordinálásán. Ezután a Tényeknél szerzett gyakorlatot, majd a Mokka című reggeli műsorba került át. Az Ezek megőrültek! második szériájában segédszerkesztőként dolgozott, majd az Aktívnál dolgozott közel két éven át. Ezt követően került vissza a Tényekhez, amiről a TV2 Akadémia weboldalán két évvel ezelőtt megjelent interjúban azt mondta, nagy álma volt:

A Tények volt a nagy álmom, kezdettől tudtam, hogy a híradó az, ami a személyiségemhez és az érdeklődési körömhöz is a legjobban passzol. Így rögtön igent mondtam, amikor nagyjából két éve adódott a lehetőség, hogy itt dolgozhassak. Közben párhuzamosan mintegy fél évig az Aktívban is készítettem riportokat, de amikor egyre többet hívtak a hírműsorba beláttam, hogy a kettőt nem tudom együtt folytatni. Végül így lettem a Tények riportere, és ennek lassan 3 éve.

– nyilatkozta két éve.

Tuka az elmúlt időszakban már a Tények egyik kulcsfigurája volt: a Tényeknek társszerkesztője volt, a Tények Estének felelős szerkesztője.

Néhány napja a Tények egyik régi munkatársa, Kőrösi Gábor a 24.hu-nak beszélt arról, miért mondott fel a csatornánál Kökény-Szalai Vivien hírigazgató érkezését követően szinte azonnal úgy, hogy még nem is volt egyből hová mennie. Azt mondta, nem volt mit tenni, mivel ha maradt volna a TV2-nél, szembeköpte volna magát, megtagadta volna a tanárait, a mestereit, a tőlük tanultakat.

Nem akartam sem szakmailag, sem emberileg a nevemet adni ahhoz, ami ott történik. Jól döntöttem, hiszen látjuk, hogy milyen úton ment tovább a Tények.

Hogy a most távozó Tuka esetében mi történt a Tényekkel kapcsolatos álmokkal, azt az érintett hallgatása miatt egyelőre nem tudni.

„Ha maradtam volna, szembeköptem volna magamat” – két tévés nagy váltása A bizonytalanságba ugrott fejest Kökény-Szalai Vivien érkezésekor az akkor már nyolc éve a TV2-nél dolgozó Kőrösi Gábor, Bányai Viktor pedig tíz éve tartó ATV-s karrierjének mondott búcsút. A váltás okairól és eredményeiről beszélgettünk velük.