Húszezer gimnazistával lett kevesebb

Amíg a 2009/2010-es tanévben 201,2 ezer középiskolás kezdte gimnáziumban a tanévet, addig ez a szám a 2016/17-es tanév kezdetén már csak 181,8 ezer – írja a Népszava.

Az oktatási szakértő szerint ennek demográfiai okai is vannak, mivel ugyanebben az időszakban az általános iskolások száma is 32 ezerrel csökkent. Viszont az általános iskolák padjaiból a többség nem gimnáziumban tanul tovább, hanem a szakképzésben. Az óvodások száma is kisebb mértékben csökkent az elmúlt nyolc évben: 11 ezerrel.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint a gimnazisták számának csökkenése nagyjából 25 százalékban magyarázható demográfiai okokkal, Mendrey László szerint ezekben az arányokban már láthatóak a kormány törekvései is.

A PDSZ elnöke úgy látja, a csökkenésben szerepet játszik az a mostanában sokszor hangoztatott szempont, miszerint egy jó szakma többet ér egy sima gimnáziumi érettséginél. Sőt, a miniszterelnök 2013-ban azt mondta, az még egy diplomával is felér.

Jelentősen több diák tanul tovább a szakképzésben, mint gimnáziumban: a 2016/2017-es tanév elején a diákok

1,6 százaléka (7,1 ezer fő) szakiskolában és készségfejlesztő iskolában,

18 százaléka (78,2 ezer fő) szakközépiskolában,

38,5 százaléka (167,6 ezer fő) szakgimnáziumban tanult.

Tehát az összes középiskolás 58,1 százaléka tanult a szakképzésben, míg 41,8 százalék gimnáziumokban.

Kiemelt kép: MTI Fotó /Koszticsák Szilárd