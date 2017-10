A Fidesszel vitázna a sajtószabadságról a MÚOSZ

Az újságíró-szervezet szerint a kormánypárti politikusok nem cáfolták az amerikai ügyvivő

A kormánypárti politikusok eddig egyetlen állítást sem cáfoltak, amit David Kostelancik, az Egyesült Államok budapesti ügyvivője a sajtószabadság magyarországi helyzetével kapcsolatban tett – mutat rá közleményben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége.

Amerika aggódik a magyar médiaszabadságért Többek között a Médiatanácsot is keményen bírálta David Kostelancik, az Amerikai Egyesült Államok ideiglenes budapesti ügyvivője a magyar média sokszínűségért kiálló beszédében.

A MÚOSZ felidézi: Lázár János szerint az ügyvivő zöldségeket beszélt, és bizonyára a nyelvtudás hiánya miatt nem vette észre, hogy Magyarországon jelenleg is számos kormánykritikus sajtókiadvány jelenik meg. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője pedig azt mondta, árt a magyar-amerikai kapcsolatoknak, ha „valótlan állításokkal tisztán belpolitikai ügyekbe kívánnak beavatkozni”.

A közleményben röviden összefoglalták Kostelancik legfontosabb állításait:

a magyar kormány benyomul a magyar médiába, a médiahatóság pedig nem gátolja ezt a térfoglalást,

a kormányoldal által bekebelezett sajtótermékeknél csorbul az újságírói és a szerkesztői szabadság, a tulajdonosok elvárják a kormány politikai preferenciáinak érvényesítését,

a kormány a hirdetések irányításával kedvez a kormánypárti sajtónak, a nem kormánybefolyás alatt álló kiadványoktól pedig eltéríti a hirdetéseket,

egyes kormánypárti médiumok egy listát jelentettek meg olyan újságírókról, akik szerintük fenyegetést jelentenek Magyarországra nézve.

Az érdekvédelmi szervezet szerint nehéz is lett volna cáfolni ezeket az állításokat azon a héten, amikor a kormányoldalhoz került napilapoknál a tulajdonosok megkezdték a leváltásokat, és a miniszterelnöki sajtó-holdudvar kulcsembereire cserélték a korábbi főszerkesztőket és vezető újságírókat. Ezzel kapcsolatban megjegyzik: a tulajdonosnak joga van saját embereivel dolgozni, de a piacon kiemelkedően sikeres kiadványok esetében nehéz szakmai indokot felfedezni a tömeges, politikailag irányított személycserék mögött.

Azt is írják: az ügyvivő által felvázolt helyzetkép a legnagyobb magyar újságíró-szervezet tagjainak személyes tapasztalatával is egybevág. A MÚOSZ jelezte: kész bármilyen nyilvános fórumon megvitatni álláspontját a kritikát elutasító politikusokkal, elsősorban Gulyás Gergellyel, abban a reményben, hogy a tények és érvek alapján a közvélemény is reális képet tud alkotni a kormány által képviselt médiapolitika törvényességéről és tisztességességéről.