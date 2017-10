Bekerítenék a Hős utcai gettót

Kerítést építene a kőbányai önkormányzat a Hős utcai gettó köré – tudta meg a Hír Tv Célpont című műsora. A birtokukba került hivatali levélből az is kiderült, hogy a kerület vezetése közpénzből venné körbe a lakókat a hírhedt városrészben.

A Terrorelhárítási Központ és a Készenléti Rendőrség telepének tőszomszédságában jó ideje a nyomor és a drog uralkodik. Valódi NO GO zóna, ahogy a fideszesek mondanák. Két háztömbben több, mint 600-an laknak ott, ahol a legsúlyosabb a helyzet. Lassan három évtizede, hogy a mindenkori politikai magukra hagyta az ott élőket, a tizedik kerület vezetése azonban most tettekre szánta el magát. Kerítéssel, vaskapuval és betonelemekkel kerítenék körbe a rohadó épületeket és a bennük élő gettólakókat.

A lakók szerint feleslegesen, hiszen a környéken amúgy is mindennek lába kél, ami vasból van. A kerítés is a MÉH-telepen fogja végezni – mondják. Kőbánya fideszes polgármestere nem reagált a műsor kérdéseire.

Néhány éve még hat- hat és félmilliót kóstált itt egy lakás ára. Az árak zuhannak, az életszínvonal pedig csak azért nem, mert ennél már nincs lejjebb. A Kőbányai Vagyonkezelő ugyan megszavaztatja a háztömbben élő lakástulajdonoskat, de az ingatlanok többségét az kőbányai önkormányzat birtokolja. A Célpontnak az egyik ellenzéki önkormányzati képviselő azt nyilatkozta: nem tudott a gettó körbekerítésének tervéről és nem gondolja azt, hogy ez a megoldás a problémákra.

