Óriási energiát ölt az állam abba, hogy eltitkolja, mennyit nyert a rezsicsökkentés alatt

Nem titkolózhat tovább az állam, két és fél év után a Kúria is arra kötelezte a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-t (MFGK), hogy adja ki, kikkel és mennyiért üzletelt.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője Facebook-oldalán jelentette be, hogy szerdán a Kúria döntésével véget ért a 2015-ben indított közérdekű adatigénylés ügye.

A szocialisták eredetileg azt akarták megtudni, hogy az MFGK milyen szerződéseket kötött 2012 és 2014 között, mert sem a beszerzett gáz mennyiségét, sem az árát nem hozták nyilvánosságra, és azt is titkosan kezelték, hogy mennyiért adták tovább.

Az adatok a szabályozás szerint nyilvánosak voltak.

Az MFGK az állami tulajdonba kerülését megelőzően eleget is tett az adatszolgáltatási kötelezettségének, rendszeresen megküldte az információkat az energiahivatalnak. A hivatalnak azonban 2014-ben és 2015-ben többször is bírságot kellett kiszabnia, mert az MFGK titkolózni kezdett. A földgázkereskedőt az összesen 40 millió forintos büntetés sem hatotta meg, továbbra is kitartott a törvénysértő gyakorlat mellett.

Az MFGK később az adatigénylés, majd a megindított per során is mindent megtett, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra a kereskedési adatok. Először állították letagadták, hogy a Tóth Bertalan által kért adatok a birtokukban vannak.

Az MFGK később megpróbálta kizáratni a bírói tanácsot. A másodfokú eljárásban azzal álltak elő, a kijelölt bíró nem rendelkezik kellő tapasztalattal és szakértelemmel az energetikai kérdésekben, mert addig az MVM cégcsoportba tartozó társaságok közérdekű adatkiadási pereiben egy másik bírói tanács járt el.

Tóth Bertalan szerint a kért adatok segíthetnek annak kiderítésében, hogy a rezsicsökkentés örve alatt a kormány valójában mennyit nyerészkedett a családoknak eladott gázon. Az nemrég vált világossá, hogy 2016-ban a családok átlagosan 22 ezer forinttal fizettek többet, mint amennyit a beszerzési ár alapján kellett volna.

