Gyurcsány épp most mondja meg, hogyan váltja le Orbánt – élőzzük

Ez Pogátsa első kérdése.

Mire Gyurcsány azzal kezdi, hogy sose találkozott Pogátsával, s most abban maradtak, magázódnak, “így könnyebb veszekedni”. Aztán meg azt állítja, Pogátsa kritika nélkül támogatja Botka László politikáját, “ami egész jó kiindulópont… remélem, én is okozok majd neki kínos perceket”.

“Szabadelvű vagyok”, mondja Gyurcsány, vagyis az államnak “semmi köze a magánéletemhez”. Konzervatív pedig abból a szempontból, hogy “elveszett bennem a forradalmi hevület”. Mert “nem lehet kidobni” sem az elmúlt hét, nem az elmúlt huszonhét évet, apró lépésekkel haladna, ha haladhatna. “Balközép centrista vagyok.”

Pogátsa azzal próbálkozik be, hogy Gyurcsány ezek szerint liberális is meg konzervatív is és szocdem is.

“Egy lónak a pikuláját, Zoltán!” – így a hevült Gyurcsány. Majd balosnak vallja magát.