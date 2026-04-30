Szögletgóllal küldte padlóra a Fradi a Honvédot a női kupadöntőben

A 13. percben Nagy Viktória révén szerzett vezetést a Fradi, a válogatott játékos egy csel után emelt a jobb felsőbe.
Bő húsz perccel később Csányi Diána kapura csavart szöglete megtréfálta a kispestieket, a rövid saroknál álló japán légiós, Narita Eri nem tudta elfejelni a labdát, ami így a kapuban kötött ki.
A demoralizáló gól után a Honvédnál a szünetben megpróbálták rendezni a sorokat, a korábban az FTC-vel sikert sikerre halmozó Dörnyei Balázs hármat is cserélt, ám a játék képe nem változott, és az észt Vlada Kubassova bombagólja végképp eldöntött mindent.
Az immár hétszeres kupagyőztes Ferencváros 2021 után játszhatott ismét döntőt, a kispestieknek pedig ez volt a második fináléjuk. Az elsőben is – tíz évvel ezelőtt– éppen az FTC-től kaptak ki.
Eredmény, női Magyar Kupa, döntő:
Ferencvárosi TC – Budapest Honvéd FC 3-0 (2-0)
gólszerzők: Nagy Vi. (13.), Csányi (34.), Kubassova (53.)
A kupagyőztesek örökrangsora:
7-szeres: Ferencváros
5-szörös: László Kórház SC
4-szeres: ETO FC Győr, MTK Budapest
3-szoros: Renova FC, Viktória FC
2-szeres: Pécsi Fortuna FC
1-szeres: FC Femina, Astra HFC