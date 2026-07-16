Érkeznek a génkezelt növények Európába – kell-e aggódnunk emiatt?

Az Európai Parlament az idén nyáron új szabályozást fogadott el a génkezelt növényekkel kapcsolatban. Magyar környezetvédelmi szervezetek élesen bírálták a lépést, a genetikailag módosított organizmusoktól (GMO) mentes mezőgazdaság végéről, illetve a GMO-k deregulációjáról írtak közleményükben. Az egyesületek állásfoglalása alapján úgy tűnhet, mintha az európai piacot hamarosan eláraszthatnák a génmódosított növények, Dr. Solti Ádám, az ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékének habilitált docense szerint azonban nem ez a helyzet.

A 24.hu-nak nyilatkozva úgy fogalmazott, az új szabályozást nem értékelné enyhítésnek, hiszen a GMO-kra továbbra is ugyanolyan előírások vonatkoznak, mint eddig. Valójában annyi történt, hogy hosszú idő után végre saját jogi kategóriát kapott növények egy olyan csoportja, amelyeket eddig tévesen kezeltek GMO-ként. Lapunk a szakértő segítségével járt utána, mi változik meg pontosan az új szabályozás életbe lépésével, joggal aggódnak-e a környezetvédelmi szervezetek miatta, illetve hogyan értékeli azt a tudományos világ.

Génszerkesztés – kockázat vagy lehetőség? A génszerkesztésben rejlő lehetőségekről korábban a CRISPR/Cas9 technológia japán úttörőjével, Ezura Hirosi professzorral beszélgettünk. A szakértő lapunknak beszélt arról, vannak-e veszélyei a génszerkesztésnek, miért tartanak tőle sokan, és hogyan hozott létre olyan paradicsomot, amelyből már egyetlen szem is csökkenti a magas vérnyomást. Vele készült interjúnk ide kattintva érhető el.

Min változtat az új uniós szabályozás?