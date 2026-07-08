Ez a vidéki magyar város nyerte el a WWF 2026-os klímavédelmi díját

Hazánkban Ajka nyerte a WWF One Planet City Challenge (OPCC) 2026-os kiírását, amely a világ legnagyobb és legrégebb óta működő városi klímavédelmi programja. A nemzeti, európai és globális győzteseket hivatalosan június 30-án jelentették be, az elismerés pedig azt tükrözi, hogy egy adott város milyen ambiciózus célokat tűz ki maga elé és milyen eredményeket ér el a klímavédelem terén.

Közel 400 város versenyzett

Magyarországról hat a városi fenntarthatóság területén élenjáró település szállt versenybe a rangos elismerésért. A pályázó városokat egyszerre értékelték jövőképük és tényleges eredményeik alapján. Vizsgálták klímacéljaik ambíciószintjét, azok összhangját a tudományosan megalapozott célkitűzésekkel, klímavédelmi cselekvési terveik hitelességét, valamint azt is, hogy intézkedéseiket az emberek és a természet érdekeit szem előtt tartva valósítják-e meg.

A 2025–2026-os OPCC-forduló minden korábbinál nagyobb érdeklődés mellett zajlott: több mint 380 város vett részt a világ több mint 50 országából.

A One Planet City Challenge korábbi globális győztesei között olyan városok szerepelnek, mint Isztambul, Mexikóváros, Párizs, Szöul és Fokváros.Ajka a 2025–2026-os forduló nemzeti győztesévé a városok által a környezeti adatok átlátható közzétételét szolgáló ún. CDP–ICLEI Track nemzetközi platformon benyújtott adatok alapján vált. Az értékelés során azt vizsgálták, hogy mennyire ambiciózusak és hitelesek a városok klímacéljai, tudományosan mennyire megalapozottak a klímavédelmi cselekvési terveik (pl. SECAP, azaz Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv) és hogyan tudják a valóságban végrehajtani az ezekben foglalt éghajlatvédelmi programjaikat.

Ezen túl minden város kvalitatív értékelésen is átesett egy nemzetközi független zsűri által. A kétféle értékelési módszer együttesen kiegyensúlyozott képet ad arról, hogy egy város milyen ambiciózus célokat tűz ki maga elé, és milyen kézzelfogható eredményeket ér el a klímavédelem terén.

Schwartz Béla, Ajka polgármestere elmondta: nagy megtiszteltetés és egyben visszaigazolás számukra, hogy Ajka elnyerte a WWF 2026-os One Planet City Challenge díját.

Ez az elismerés annak a több évtizedes, következetes munkának szól, amellyel városunk a fenntarthatóság, a klímavédelem és az élhető városi környezet megteremtése érdekében dolgozik. Ajka elkötelezett az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, a zöldfelületek fenntartható megújítása, a természeti értékek megőrzése és az energiahatékonyság javítása mellett. Az elmúlt húsz évben támogatást nyújtottunk a lakóépületek felújításához, folyamatosan fejlesztettük a kerékpáros közlekedés infrastruktúráját

– mondta.