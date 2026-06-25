Így halt meg az igazi d’Artagnan

Charles de Batz de Castelmore, Artagnan grófja, ismertebb nevén d’Artagnan 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta idősebb Alexandre Dumas népszerű regénytrilógiájának főhősét, a négy testőr közül ő volt az egyetlen, aki valóban létezett – írja a Rubicon.

D’Artagnan feltehetően 1610 és 1615 között született, egy grófi családban. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd, miután a harmincéves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a Királyi Testőrség soraiba. Ekkor már Mazarin bíboros-államminiszter támogatását élvezte, akitől hűségéért cserébe hadnagyi, majd kapitányi rangot kapott. Miután Mazarin átszervezte a testőrséget, d’Artagnan parancsnokhelyettes lett, ennek köszönhetően pedig XIV. Lajos király is felfigyelt rá, és bizalmas feladatokat adott neki.

D’Artagnan részt vett az uralkodó Hollandia és a Habsburgok elleni hódító hadjárataiban is, amelyek során mutatott hősiességéért kormányzói kinevezést kapott. A testőrkapitányt a végzete is a csatatéren érte utol: a holland Maastricht város ostroma alatt, 1673. június 25-én életét vesztette, amikor egy lövedék torkon találta. Halálát állítólag maga az uralkodó is meggyászolta. Magas tiszti rangja és Lajoshoz fűződő szoros kapcsolata miatt nem tömegsírba, hanem egy templomban temették el, ám ennek pontos helye évszázadokon keresztül ismeretlen maradt.

Friss, idei hírek szerint azonban a maastrichti Wolder negyed Szent Péter és Pál-temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több, egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírt előkelő helyen, közvetlenül az oltár alatt alakították ki, találtak benne egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a d’Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak.

A csontvázat a deventeri régészeti intézetbe szállították, további elemzések céljából, a szakemberek DNS-mintát is vettek belőle, amelyet majd össze tudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, Wim Dijkman régész hangsúlyozta: a közvetett bizonyítékok ugyan rendkívül erősek, a végleges történelmi azonosításhoz azonban meg kell várni a független laboratóriumi eredményeket.

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