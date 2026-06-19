Több ezer fókakölyök pusztult el egyetlen szigeten

Több mint 13 ezer elefántfóka-kölyök pusztult el az Ausztráliához tartozó Heard-szigeten – számolt be róla az ország közszolgálati médiája. Egy új tanulmány megállapításai szerint az állatok elhullását a H5N1 madárinfluenza okozhatta.

A kutatók úgy becsülik, a szigeten mindösszesen 17 ezer fókaborjú lehetett, amelyek több mint háromnegyede múlhatott ki a vírus megjelenése miatt. Sőt, elképzelhetőnek tartják, hogy a helyzet ennél is rosszabb, mivel a pusztulási folyamat még akkor is tartott, amikor a szakemberek befejezték megfigyeléseiket és elhagyták a szigetet. Volt olyan fókahárem, amely kölykeinek 97 százalékát vesztette el.

Az elefántfókák mellett a H5N1 madárinfluenzát kimutatták a szigeten élő királypingvineknél, szamárpingvineknél, antarktiszi medvefókáknál, barna halfarkasoknál, valamint szürkehátú bukóhojszáknál is. A tömeges pusztulás viszont csak az elefántfókák körében volt jellemző.

A szakértők úgy gondolják, a vírus 2025 augusztusában juthatott el a Heard-szigetre, amely az Antarktisz közelében található, mintegy 4000 kilométerre Ausztrália kontinentális részétől. Ezzel újfent bizonyítást nyert, hogy a madárinfluenza a világ legelszigeteltebb részein is képes felütni a fejét.

Ausztrália sokáig az egyetlen kontinensnek számított, amelyen nem mutatták ki a H5N1 madárinfluenza jelenlétét. Az ország kormánya azonban június 19-én bejelentette, hogy Nyugat-Ausztráliában nagy valószínűséggel azonosították az első ismert esetet, egy fertőzött vándormadárnál.

A H5N1 vírus elsősorban madarakat betegít meg, azonban képes átterjedni emlősökre, ritka esetekben emberekre is. A fertőzés tünetei közé tartozik a letargia, a végtagok megduzzadása, sebek megjelenése a bőrön, hasmenés, felborzolódott tollazat, illetve mozgásképtelenség.

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