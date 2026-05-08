A világ egyik legelszigeteltebb szigetén is lehet hantavírussal fertőzött beteg

A világ egyik legelszigeteltebb szigetén, a brit fennhatóság alá tartozó Tristan da Cunhán is azonosítottak egy potenciálisan hantavírussal fertőzött személyt – számolt be róla a Reuters. A szigeten mindössze körülbelül 200-an élnek, az MV Hondius óceánjáró április 15-én kötött ki rajta.

Világszerte lehetnek fertőzöttek

Amint a 24.hu is hírt adott róla, az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius fedélzetén többen hantavírustól betegedtek meg, az utasok közül hárman meg is haltak. A karantén alá vont hajón jelenleg mintegy 150 ember tartózkodik, ám, mint kiderült, legalább 29 utas az első haláleset után elhagyta az óceánjárót. Ezek az emberek potenciálisan hordozhatják a veszélyes kórokozót, ezért világszerte próbálják felkutatni hollétüket és megfigyelni állapotukat.

Sokuk holléte még most sem ismert, néhányukat viszont már megtalálták az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Tajvanran, Szingapúrban és más országokban. Közülük többen tünetmentesek, Svájcban és Hollandiában viszont betegeket is azonosítottak, akiket kórházban kezelnek.

A szakértők jelenleg úgy vélik, hogy a vírus Argentínából juthatott fel az óceánjáróra, amely április 1-én kötött ki az ország partjainál. Az első utas – egy idős holland férfi – április 11-én halt meg az Atlanti-óceánon, ám egészen május 4-éig nem tudták, hogy hantavírus végzett vele. A hajó április 24-én kötött ki Szent Ilona szigetén, ahol legalább 29 utas leszállt.

Mi az a hantavírus?

A járványt a hajón a fejlett országokban meglehetősen ritka hantavírus okozta, amely életveszélyes vese-, tüdő- és szívkárosodásokat okozhat. Nincs rá specifikus kezelés vagy gyógymód, de, ha a páciens időben kórházba kerül, jó eséllyel túlélheti. A hantavírust általában fertőzött rágcsálók vizeletével vagy székletével való érintkezés útján kapják el az emberek.

Az óceánjárón viszont egy ritka fajtája, az Andes hantavírus okozta a megbetegedéseket – ez az egyelten hantavírusfaj, amely emberről emberre is képes terjedni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ennek ellenére úgy látja, nem kell tartani attól, hogy világjárvánnyá fajulna a helyzet, a közegészségügyi kockázat továbbra is alacsony.

A hantavírus akár hosszú heteken keresztül is lappanghat az emberi szervezetben, így az érintetteknek sokáig fogalmuk sincs róla, hogy betegek. Felismerése ráadásul a tünetek jelentkezése után is nehéz, hiszen kezdetben a megfázáshoz, influenzához hasonló panaszokat vált ki, ezért gyakran félrediagnosztizálják. A hantavírussal fertőzött páciensek általában lázat, fejfájást, kimerültséget, izomfájdalmat, émelygést, hányást és hasmenést tapasztalnak. Később azonban életveszélyes vese-, tüdő- és szívkárosodásokat okozhat.

A járvány kitörésével kapcsolatban máig nem tisztázott minden részlet, ezért az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) nemrég a fedélzetre küldte egyik szakértőjét, hogy felderítse a kiváltó okokat, segítse a terjedés megelőzését és első kézből tájékoztathassa a nyilvánosságot.