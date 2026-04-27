Két atomrobbanást is túlélt ez a férfi

A történelem során eddig mindössze kétszer vetettek be atombombát: 1945. augusztus 6-án Hirosimára, három nappal később pedig Nagaszakira dobták le. A két robbanás összesen több mint 200 ezer ember életét követelte, ám volt valaki, aki bizonyítottan túlélte mindkettőt.

Jamagucsi Cutomu a negyvenes években a Mitsubishi mérnökeként dolgozott, Hirosimába is a cég megbízásából látogatott el, egy üzleti út keretein belül. Az akkor 29 éves férfi éppen az irodájába tartott, amikor észrevett egy repülőgépet az égen. A jármű az amerikai hadsereg Enola Gay nevű bombázója volt, amely a Little Boy (kisfiú) becenevű, 15 kilotonnás atombombát szállította – írja az IFLScience.

A bomba mintegy 579 méterrel a város felett robbant fel, romba döntve szinte az egész várost. Cutomu megsérült ugyan, de túlélte az atomrobbanást, elmondásai szerint, amikor meglátta a robbanást, azonnal egy árokba vetette magát. Az éjszakát egy óvóhelyen töltötte, majd vonattal hazaindult Nagaszakiba, ahová augusztus 8-án – egy nappal az újabb atomrobbanás előtt – meg is érkezett.

Itt augusztus 9-én épp a munkahelyén mesélt élményeiről, amikor ismét találkozott a pusztító eszközzel. Jamagucsit ezúttal az épület vastag betonfalai mentették meg.

A férfi csodával határos módon mindkét eset után felépült, és hosszú életet élt. A nukleáris fegyverek elleni aktivizmus elkötelezett képviselője lett, 2010. január 4-én, 93 éves korában hunyt el.

Lapunk nemrég egy másik atomkatasztrófa, a csernobili erőműbaleset egyik túlélőjével készített interjút. Szergej Beljakov 30 éves volt, amikor önként vállalkozott rá, hogy saját életét kockára téve részt vesz a reaktorrobbanás utáni munkálatokban. Vele folytatott beszélgetésünk itt olvasható.