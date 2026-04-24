Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt

Felfedeztek egy két méter magas Athéné szobrot, rendkívüli részletes faragással – írja az Arkeonews.

A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallasz Athéné görög istennőt ábrázolja – jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter.

A szobrot a város Nyugati Színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel – Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen.

A Nyugati Színház az időszámításunk előtti 2. századra datálható, és egy impozáns, háromszintes színpadi épület lehetett. A történelmi források szerint az épületet nemcsak színházi előadásokra használták, hanem történetmesélésekre is. Az oszlopok között elhelyezett díszítőelemek mitológiai jeleneteket, isteneket, sőt Homérosz eposzaiból vett részleteket ábrázoltak. A legutóbbi, 2024-ben és 2025-ben végzett ásatásokon számos szobrot találtak, amelyek Odüsszeusz utazásait mesélték el.

A szobor egyik legszembetűnőbb jellemzője a mellkasán látható égisz – egy hagyományosan Athénéhez kapcsolódó díszítőelem –, amelyen egy kígyók által körülvett Medúza-fej látható. Athénét egy kör alakú talapzaton, állva ábrázolták. Az istennő finom textúrájú ujjatlan peploszt (hagyományos görög ruhadarabot) visel, amelyet egy nyakára terített köpeny egészít ki – a régészek szerint ritkán látható ebben az ábrázolásban. Hátsó, durván megmunkált része arra utal, hogy eredetileg egy fülkében lehetett, és a nézők számára csak az elülső része volt látható.

Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık! Antik kentte yeni bir buluntu daha gün yüzüne çıktı… ⛏️ Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor. Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden… pic.twitter.com/fjGHyjSxxv — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 23, 2026

Bár Athénét a bölcsesség és az igazságos háború istennőjeként ismerik, Lodikeiai ábrázolása egy másik aspektusát emeli ki. A történelmi források szerint a város az ókorban a textilgyártás egyik fő központja volt, és Athéné tiszteletére a szövéshez és a kézművességhez kapcsolódó ünnepségeket rendeztek.