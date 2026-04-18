Kilenc nap után megmenekült az állatkertből elszökött farkas, aki miatt a dél-koreai elnöknek is meg kellett szólalnia

Kilenc napnyi keresés után megtalálták a dél-koreai állatkertből elszökött farkast, akiért annyira aggódtak az emberek, hogy az ország elnökének is meg kellett szólalnia – írja a CNN.

A Neukgu névre hallgató hím farkas április 8-án ásta ki magát a tedzsoni O-World állatkert kifutójából, ami után rövidesen megkezdődött a keresése. A szökés országos hír lett, mivel rengetegen aggódtak az állat biztonsága miatt. Az állatvédők ugyanakkor megkérdőjelezték, hogy a farkas képes lesz-e túlélni az állatkerten kívül, és attól is tartottak, hogy befogás közben megölhetik, mint ahogy az megtörtént egy 2018-ban, ugyanebből az állatkertből megszökött pumával.

A heves nemzeti aggodalom arra késztette I Dzsemjong elnököt, hogy nyilatkozatot tegyen, amelyben biztosította a lakosságot, hogy a rendőrség, a tűzoltóság és a hadsereg mindent megtesz annak érdekében, hogy a farkast élve fogják el.

Egyszer a hatóságok majdnem elfogták Neukgut, miután a hét elején észrevették az állatkert közelében lévő hegyen, de a farkasnak ekkor még sikerült megszöknie. Egy sofőr is észrevette a farkast, és még egy videót is megosztott róla, amint egy sötét hegyi úton üget. Neukgut végül helyi idő szerint április 17-én kora reggel találták meg, egy autópálya közelében lévő dombon, órákig tartó keresés után, amelyben drónok, rendőrök, mentőszolgálatok és állatorvosok vettek részt.

Miután visszavitték az állatkertbe, állapota stabil volt, az orvosoknak azonban el kellett távolítani egy horgászhorgot a gyomrából. A hír hallattán a közösségi médiát elárasztották az ünneplő bejegyzések. I Dzsangwu tedzsoni polgármester kiemelte: legmélyebb háláját küldi Tedzson polgárainak és az egész nemzetnek a Neukgu biztonságos visszatérésében nyújtott támogatásukért.