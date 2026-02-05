A cigarettákhoz hasonlóan korlátoznák a feldolgozott ételeket

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek közelebb állnak a cigarettához, mint a zöldségekhez vagy gyümölcsökhöz, gyártási folyamataik ugyanis sokban hasonlítanak egymáshoz – mutat rá egy új tanulmány. Az ilyen élelmiszerek nemcsak károsak és addiktívak, de gyártóik a dohánycégekéhez hasonló marketingstratégiákat is használnak népszerűsítésükhöz.

Ultrafeldolgozott ételnek az olyan kész- és félkész ételeket nevezzük, mint a kekszek, a chipsek, a csokoládék és az üdítők. Ezek jelemzően sok adalékanyagot, valamint nagymennyiségű cukrot, sót és zsírt tartalmaznak. Amint a Guardian írja, az ultrafeldolgozott élelmiszerek ma már uralják a globális élelmiszer-ellátást, népszerűségük megértéséhez a Harvard, a Duke és a Michigani Egyetem kutatói a dohánytermékek marketingstratégiáit elemezték.

Az eredmények alapján a vállalatok gyakran zsírszegény vagy cukormentes felirattal látják el a termékeiket, hogy ezzel tévesen egészségesnek tüntessék fel őket. Ezt a stratégiát „healthwashingnak” nevezik. A kutatók szerint ez sokban hasonlít az 1950-es években új találmányként bevezetett cigarettafilterek esetére, amelyek bár semmit nem csökkentettek a dohányzás ártalmain, a dohánycégek előszeretettel reklámozták velük termékeiket.

A tanulmány szerzői szerint az ultrafeldolgozott élelmiszereket a dohánytermékekhez hasonlóan kellene szabályozni. Ebbe beletartozhat a reklámozás korlátozása és a csomagoláson elhelyezett figyelmeztető feliratok bevezetése is.

Számos kutatás mutat arra, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása erősen összefügg a szívbetegségek, a rák, az anyagcsere-zavarok, a cukorbetegség, a demencia és az elhízás kialakulásával. Dr. Pálfi Erzsébetet dietetikus lapunknak azonban árnyaltabb képet adott ezekről a termékekről, vele készült interjúnk alább elérhető: