A dohánytermékekével vetekszik a feldolgozott ételek kártékonysága

Egyre több ultrafeldolgozott élelmiszert esznek az emberek, ezért fokozottan szükséges felhívni a figyelmet ennek veszélyeire – írja a The Guardian Carlos Monteiro professzor véleménye alapján. A tudós szerint az ilyen ételek csomagolására olyan figyelmeztetéseket kellene rakni, mint amilyenek a dohánytermékeken is vannak.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek olyan termékek, amelyek több előállítási folyamaton is átesnek, és olyan hozzávalókat tartalmaznak, amelyeket az élelmiszeripar hoz létre, például ízfokozókat és az emulgeálószereket. Ebbe a csoportba tartoznak a szénsavas üdítők, a gabonapelyhek, a csokoládészeletek, a készételek és a gyorsételek is. Az ilyen élelmiszereknek számos egészségkárosító hatásuk van, rendszeres fogyasztásuk többek között elhízáshoz, cukorbetegséghez, rákhoz és demenciához vezethet, ráadásul függőséget is okozhat.

Monteiro úgy véli, az ultrafeldolgozott élelmiszerek ma már olyan nagy hatással vannak az emberek életére, hogy nem elég tanulmányokkal és kritikákkal felhívni rájuk a figyelmet, ennél radikálisabb lépésekre van szükség.

A professzor szerint helyénvaló volna betiltani vagy erősen korlátozni az ilyen termékek reklámozását, és a cigarettás dobozokéhoz hasonló elrettentő feliratokat is jó lenne csomagolásaikra. Ezek mellett az is fontos, hogy az iskolákban és az egészségügyi intézményekben ne lehessen megvásárolni azokat, valamint magas adókat kellene kiszabni rájuk.

Monteiro a héten egy nemzetközi konferencián fog előadást tartani az ultrafeldolgozott élelmiszerekről, ahol a fogyasztásukat a dohányzással állítja majd párhuzamba. Szerinte ugyanis párhuzamok fedezhetők fel a két kártékony és addiktív termékfajta, és azokat forgalmazó internacionális nagyvállalatok között is.