Ürüléket használtak gyógyszerként a Római Birodalomban

Ürülékből készítettek gyógyszert az ókori rómaiak – írja az Arkeonews. Egy apró, 1800 éves palack szolgált bizonyítékul: széklet-biomarkereket találtak benne, kakukkfűből származó aromás vegyületekkel keverve. Ezek a szag elnyomását szolgálhatták, hogy a betegek hajlandóbbak legyenek használni a készítményt.

Sikerült bizonyítani az ókori receptek leírásait

A Pergamon városában felfedezett kis üvegcse igazolhatja Galénosz és más ókori orvosok receptekre vonatkozó leírásait, amelyek szerint az ürülék a gyógyszerkészítés egyik alapanyaga volt. A város az ókori Római Birodalom egyik legfontosabb orvosi központjaként működött, és Aszklépioszhoz, a gyógyítás görög istenéhez kötődött.

A talált mintákból kémiai elemzés készült, amelyből történelmi és filológiai kutatásokkal összevetve sikerült megerősíteni az ókori orvosok feljegyzéseit. Az unguentarium néven ismert üvegcse általában parfüm tárolására szolgált, ám az elemzés azt mutatja, hogy jelen esetben parfüm helyett egy gondosan összeállított keveréket tartalmazott.

Az üveg aljából és nyakából vett mintákban két olyan vegyületet mutattak ki, amelyek az emberi ürülék használatára utalnak. Ezeket az emberi bélben élő mikrobák termelik, és az emberi széklet jellemző markereiként is ismertek. Az eredmények ellenőrzése után kizárták, hogy az ürülék véletlenül vagy később került volna az üvegcsébe. Ez az első alkalom, hogy egy római gyógyszeres tárolóban sikerült ürüléket azonosítani.

A harmadik azonosított vegyület, a karvakrol, a kakukkfűben és más, Anatóliában őshonos növényekben található meg. Ez az összetevő döntő bizonyítéknak bizonyult a lelet értelmezésében, és szorosan összhangban áll az ókori orvosok feljegyzéseivel, amelyek szerint időnként állati és emberi ürüléket is használtak gyógyászati célokra.

Az orvosok tisztában voltak az ilyen típusú gyógymódok érzékszervi kihívásaival, ezért aromás füvekkel, borral, ecettel vagy olajokkal keverték az elegyeket, hogy elnyomják a kellemetlen szagokat.