Olyan vírus terjed Indiában, amely a WHO szerint akár újabb világjárványt is kirobbanthat

Egyre komolyabb gondot és aggodalmat okoz Indiában a Nipah-vírus, melynek hatására az ország keleti régiójában, Nyugat-Bengál államban már lépéseket kellett tenni a betegség megfékezésére, írja az Independent. Jelenlegi állás szerint nagyjából 100 embertől kérték a hatóságok, hogy maradjanak karanténban, miután több orvos és ápoló is megfertőződött. Erre reagálva Nepálban fokozott ellenőrzést vezettek be a reptereken, és több ország is ezt fontolgatja.

A hatóságok elővigyázatossága nem véletlen, a Nipah ugyanis az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint egy magas kockázatú kórokozó, amelyre jelenleg nincs ellenszer és gyógymód sem. Nem véletlen, hogy a vírus már egy 2024-ben kiadott listán, amely azokat a veszélyes vírusokat tartalmazza, amelyek bármikor világjárványt okozhatnak. Cikkünkben bemutatjuk, mit érdemes tudni a kórokozóról.

Milyen tünetekkel jár?

A fertőzés korai felismerése nehéz, mivel nincs specifikus, kizárólag erre a betegségre jellemző tünet. Az amerikai járványügyi központ (CDC) szerint a lappangási idő 4 naptól akár 21 napig is terjedhet. A betegeknél jellemzően hirtelen tűnnek fel influenzaszerű tünetek, mint a láz, fejfájás, izomfájdalom és fáradtságérzet. Bizonyos esetekben légúti panaszok (köhögés, légszomj, tüdőgyulladás) is jelentkezhetnek.

A legjellemzőbb és legsúlyosabb komplikáció azonban az agyvelőgyulladás (encephalitis), amely több neurológiai tünettel jár együtt. Ezek közé sorolható a zavartságérzés, valamint a rohamok és a kóma is. A lefolyás gyors: utóbbiak már napokkal vagy legfeljebb egy héttel az első tünetek megjelenése után jelentkeznek. Néhány betegnél agyhártyagyulladás is kialakulhat.

Ami miatt szintén nem lehetünk nyugodtak, hogy a Nipah-vírus fertőzöttjeinek halálozási aránya rendkívül magas: 40 és 75 százalék közötti.

Ráadásul azok, akik túlélik, sokszor hosszú távú neurológiai rendellenességeket tapasztalhatnak, például tartós rohamokat, valamint személyiségváltozást. Egyes esetekben az agyvelőgyulladás hónapokkal, vagy akár évekkel a fertőzés után is kiújulhat.

Hogyan terjed?

A WHO szerint a Nipah-vírus alapvetően állatokról terjed emberre, de emberről emberre is átjuthat például fertőzött ételek vagy testnedvek révén. Az 1999-ben felfedezett vírus több kisebb járványt is okozott már, de még sosem nőtte ki magát világjárvánnyá.

Az első jelentősebb esetszámot okozó kitörésekre Malajziában és Szingarpúrban került sor, még a kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején. Érdekesség, hogy a kórokozó gazdák körében tűnt fel először, akik a disznóktól kapták el a vírust. Ezt követően Bangladesben tűnt fel, majd 2018-ban Indiában is. A kétezres években Afrikában szintén volt jónéhány dokumentált eset, Európát azonban egyelőre elkerülte a járvány.