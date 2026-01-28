A macska még a kengurut is hajlandó megenni

Legalább 2084 különböző állatfajt fogyasztanak a szabadon élő macskák egy tanulmány szerint, amelyet az Auburn Egyetem kutatói végeztek 2023-ban. Étrendjük a bolygó összes ragadozója közül az egyik legváltozatosabb – olvasható az IFLScience oldalán.

Az elfogyasztott fajok közé tartozik az ismert madarak 9, az emlősök 6, a hüllők 4 százaléka, számtalan rovarról és kétéltűről nem is beszélve.

Az egzotikus fogásokat sem vetik meg

A szerzők szerint kutatásuk rávilágít az egyik legsikeresebb és legelterjedtebb invazív ragadozó szokásaira, valamint ez az eddigi legátfogóbb képet adó tanulmány táplálkozásukról. Több mint 500, a macskák táplálkozását részletező korábbi tanulmány eredményét összegezve arra jutottak, hogy ezek a ragadozók

nem válogatnak vadászat közben, bármilyen állatot megesznek, amelyet képesek elkapni.

Gyakran fogyasztják továbbá elhullott jószágok tetemeit is, például az emuét, a levesteknősét és a szarvasmarháét, valamint korábban megfigyelték, ahogyan egy cirmos felfal egy egész kengurut.

Prédáik gyakran veszélyeztetetté válnak

A tanulmány becslése szerint a macskák zsákmányainak számító állatokfajok közül 347 (16 százalék) védelemre szorul, és a veszélyeztetett kategóriába tartozó préda aránya jelentősen magasabb a szigeteken létező ökoszisztémákban.

Táplálkozásuk sokszínűsége mellett a macskák puszta számának növekedése is feltűnő. Egy másik, 2022-ben készült tanulmány becslése szerint csak az Egyesült Királyságban évente 160–270 millió prédát ejtenek, Ausztráliában pedig évente akár 650 millió hüllő haláláért is felelősek.

Éppen ezért nem meglepő, hogy egyes régiók rendelkezéseket hoztak ellenük az őshonos állatvilág megóvása érdekében. 2021-ben Melbourne-ben bevezették a „24 órás macskakijárási tilalmat”, amely előírta a macskák állandó bent tartását.

Macskákkal kapcsolatos legutóbbi cikkünkben annak jártunk utána, hogy az ókori egyiptomiak valóban istenítették-e a macskákat.