Példátlan szívműtétet hajtottak végre egy életmentő beavatkozásra szoruló betegnél

Először hajtottak végre a mellkas felnyitása nélkül koszorúérbypass-műtétet egy életmentő beavatkozásra szoruló betegnél az Egyesült Államokban – írja az IFLScience. Az úttörő operációt egy 67 éves férfin végezték, akinek aortabillentyűjét korábban protézissel már helyettesítették.

A mesterséges billentyűben kalcium lerakódás alakult ki, amely a beteg koszorúerének elzáródásával és halálos kimenetellel járhatott volna. Az implantátumot nem lehetett kicserélni, mivel túl közel helyezkedett el a férfi bal koszorúerének nyílásához. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a páciensnek korábban volt szív- és veseelégtelensége, valamint stroke-ja, amelyek nem tették alkalmassá a nyílt szívműtétre.

A nyitott szívműtét teljesen kizárt volt. Arra gondoltunk, miért ne mozdítsuk el a koszorúér nyílását a veszélyes zónából?

– magyarázta Dr. Adam Greenbaum, az Emory School of Medicine orvosa.

A szakértő szerint ilyen esetekben rendkívül fontos, hogy legyen egy minimálisan invazív alternatíva. Ennek eléréséhez a sebészek egy VECTOR nevezetű eljárást alkalmaztak: mellkasi bemetszés helyett a katétert a lábon ejtett bemetszésen, a vénákon keresztül juttatták el a szívhez. Ezt a módszert állatokon már tesztelték, de emberi beavatkozáshoz most használták először.

A beteget előzetesen részletesen tájékoztatták a műtét magas kockázatáról, ám ő ennek ellenére belegyezett. Az orvosok vezetékek segítségével kis nyílásokat ejtettek az aortán és a koszorúéren, amelyeket aztán egy áthidaló érrel kötöttek össze.

Ezzel új utat adtak a véráramlás számára, elkerülve a potenciális elzáródást. Hat hónap elteltével a beteg továbbra sem mutatja a koszorúér-elzáródás jeleit, ami arra enged következtetni, hogy a beavatkozás sikeres volt. Azonban az orvosok szerint több ilyen típusú beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy megállapítsák, ez a fajta beavatkozás megfelelő alternatívája-e a nyitott szívműtétnek.