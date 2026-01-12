Tévedhettünk az emberi őstörténettel kapcsolatban

Tévedhettünk azzal kapcsolatban, melyik korai emberfaj hagyta el elsőként Afrikát – erre utal egy 1,8 millió éves fosszíliákon elvégzett vizsgálat.

Jelenleg az a tudományos elfogadott állaspont, hogy az első emberek, akik sikeresen megtelepedtek Afrikán kívül, a Homo erectus fajhoz tartoztak. Ezek a mintegy 2 millió évvel ezelőtt feltűnt emberek minden elődjüknél modernebbek voltak: testfelépítésük alkalmassá tette őket a hosszú távú gyaloglásra és futásra, teljesen újfajta kőeszközöket készítettek, amivel már hatékonyan tudtak vadászni, és feltehetőleg már a kezdetleges beszéd képességének is birtokában voltak.

Mindezeknek köszönhetően 1,8 millió éve már biztosan jelen voltak Afrikán kívül is, pontosabban a Kaukázusban, a mai Georgia területén. Egy új tanulmány szerint azonban elképzelhető, hogy nem voltak egyedül, rajtuk kívül ekkor egy másik emberfaj is megtelepedhetett a térségben.

Több emberfaj is kivándorolhatott Afrikából

Amint a Live Science beszámolt róla, a kutatók Georgiában felfedezett koponyafosszíliák fogazatát vizsgálták meg, amelyekről korábban úgy hitték, mindegyik korai Homo erectusokhoz tartozik. A mostani elemzés viszont arra mutat, rajtuk kívül egy másik faj tagjai is jelen lehettek a Kaukázusban 1,8 millió évvel ezelőtt.

Bizonyos maradványok ugyanis kifejezetten archaikus jegyeket mutatnak, amelyek jobban hasonlítanak az ismert Homo habilis és Australopithecus fosszíliákhoz. Egyes szakértők úgy vélik, ezek a fosszíliák egy Homo georgicus elnevezésű fajhoz tartoztak, ám ennek a fajnak a létezését sokan vitatják, mondván, csupán a Homo erectus egy korai alakja volt.

A tanulmány szerzői is kiemelték, csak egy lehetséges magyarázat, hogy több faj is jelen volt egy időben a Kaukázusban. Ugyanígy elképzelhető az is, hogy valóban csak a Homo erectus jutott ki Afrikából, csak éppen a példányai között nagy volt a változatosság megjelenésük tekintetében.

