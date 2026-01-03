Ezeket ne öntse a lefolyóba: nagy baj lehet belőle

Minden, amit a WC-n lehúzunk, vagy a konyhai mosogatóból, fürdőkádból vagy zuhanyzóból leengedünk, az gyorsan kijut az otthonunkból. Innen a szennyezett víz a városi csatornába ömlik, végül egy szennyvíztisztító telepen köt ki. A szennyvíztisztító telepek nagy, levegőztetett tartályokkal rendelkeznek, amelyek baktériumokkal vannak tele, és lebontják a szennyvízben lévő szerves anyagokat. Minél több energia kell azonban a lebontáshoz, annál drágább lesz a telep üzemeltetése.

Ha tehát oda nem illő dolgokat engedünk le a lefolyókon, az nemcsak ránk nézve lehet veszélyes a csövek eltömődést és az extra egészségügyi kockázat miatt, hanem bizony a szennyvíztisztító telepek terhelését is növeli, írja a Science Alert.

Mit ne öntsünk a lefolyóba?

Szakértők szerint a folyékony tejtermékek, vagy bármilyen zsírt, olajat és zsiradékot tartalmazó élelmiszer, beleértve a főzőolajat is, eltömítheti a csatornacsöveket. Ennek oka, hogy amikor az olaj és a zsír hideg vízzel keveredik a szennyvízcsövekben, megkeményednek, és dugulást okoznak. Az ausztrál Sydney Water vízügyi hatóság így inkább azt javasolja, hogy adjunk vizet a régi tejhez, és lassan, mértékkel öntsük a növényekre, ne pedig a mosogatóba. Ez már csak azért is fontos, mert a hatóság tavaly kilenc hónap alatt 12 millió ausztrál dollárt költött a szennyvízrendszer 11 805 eldugulásának a javítására.

Felmerülhet a kérdés, hogy mit tegyünk a lejárt szószokkal a hűtőnkből. Ezeket, ha természetes anyagokról beszélünk, komposztálhatjuk, de akár fel is itathatjuk újságpapírral vagy papírtörlővel, és a szemetesbe dobhatjuk.

Sokan a kávézaccra esküdnek a csövek tisztításakor, azonban ennek hatása nem feltétlenül előnyös. Mivel nem oldódik fel teljesen vízben, olajjal és egyéb szennyeződésekkel keveredve nagyon komoly akadályokat képezhet a csőrendszerben. Ehhez hasonlóan az ételmaradékokat is érdemes minél jobban megszűrni, és a lefolyó helyett a kukába juttatni. Ebben már egy pár száz forintos lefolyószűrő is segíthet.

A vegyi anyagokkal is vigyázni kell. Nem jó ötlet a maradék festéket, fehérítőt, vagy ecsettisztító vizet a mosogatóba önteni, ugyanis nem kizárt, hogy ezáltal eltömíthetjük a vízvezeték-rendszert, és gyúlékony folyadékokat juttathatunk a lefolyóba. Az ecsettisztító vizet felitatva, majd a kukába dobva sokkal jobbat tehetünk. Vegyi anyagok esetében viszont szemétlerakóhelyet érdemes felkeresni.