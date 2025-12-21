betegségechinococcus multilocularisfertőzésféreg
Tudomány

Emberre is halálos parazitákat terjeszthetnek a rókák

Justin TALLIS / AFP
admin Bihari Dániel
2025. 12. 21. 13:59
Justin TALLIS / AFP
A májban klónozza magát, 5-10 évig tünetmentes lehet, és ha már betegséget okoz, késő. A rókában kifejlődött férgek petéi beszennyezhetik a zöldséget, gyümölcsöt, az ember köztigazdaként szolgál a paraziták számára, a fertőzés már Magyarországon belül is terjed.

A vörös róka a „legmacskább” kutyaféle, tökéletes ragadozó, étlapján több mint 300 fajjal, egy félreismert Jóskapista. Az utóbbi évtizedekben már nemcsak a falvak körül ólálkodik, hanem megjelent a városainkban. Budapesten is stabilan megvetette a lábát. Nem csoda, hogy egy ilyen ügyes, opportunista állat számára az emberi környezet kifogyhatatlan táplálékforrást, és remek búvóhelyeket rejt. A róka városi letelepedése az utóbbi időben szélesre nyitotta a vadállatvédelem, vadállatmentés témakörét a közbeszédben, nem egyszer heves vitákat gerjesztve a közösségi médiában (is).

A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • hogyan került Magyarországra az emberre is veszélyes parazita;
  • hogyan terjeszti a róka, és mi a pocok szerepe;
  • miként fertőz embert;
  • mik a betegség tünetei;
  • hogyan próbálják gyógyítani;
  • küzdenek ellene az orvosok;
  • illetve a városi rókák betegebbek és fertőzőbbek a természetben élő társaiknál.

 

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sulyok Tamás szerint nem foglalkozhat a gyermekvédelemmel
Újabb gyanúsított a Szőlő utcai ügyben
Gyarmati Andrea: Ha politikailag képzetlen vagyok, nem gond, de ha összekeverem Amerika kapitányt Supermannel, az gáz
Egy éve ilyenkor: 3 perc miatt esett neki az új főnök a 25 éve a cégnél dolgozó alkalmazottnak
Hadházy: Orbánék megvennék az RTL-t, ez lehet az előjáték
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik