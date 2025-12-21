Emberre is halálos parazitákat terjeszthetnek a rókák

A vörös róka a „legmacskább” kutyaféle, tökéletes ragadozó, étlapján több mint 300 fajjal, egy félreismert Jóskapista. Az utóbbi évtizedekben már nemcsak a falvak körül ólálkodik, hanem megjelent a városainkban. Budapesten is stabilan megvetette a lábát. Nem csoda, hogy egy ilyen ügyes, opportunista állat számára az emberi környezet kifogyhatatlan táplálékforrást, és remek búvóhelyeket rejt. A róka városi letelepedése az utóbbi időben szélesre nyitotta a vadállatvédelem, vadállatmentés témakörét a közbeszédben, nem egyszer heves vitákat gerjesztve a közösségi médiában (is).
A cikk tartalmából
Cikkünk folytatásából többek között kiderül:
- hogyan került Magyarországra az emberre is veszélyes parazita;
- hogyan terjeszti a róka, és mi a pocok szerepe;
- miként fertőz embert;
- mik a betegség tünetei;
- hogyan próbálják gyógyítani;
- küzdenek ellene az orvosok;
- illetve a városi rókák betegebbek és fertőzőbbek a természetben élő társaiknál.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!
Előfizetek
Már előfizető vagyok, Belépek