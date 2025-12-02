Ezeken a tájakon éjszaka is nappali fényt látni Magyarországon

December 5-én, pénteken nem sokkal éjfél után lesz látható az idei év utolsó teliholdja, amely hétfő este már 82 százalékos megvilágítottságú volt. Az ország nagy részén ebből nem sokat látni, köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet üli meg hazánkat, írja az Időkép.

A ködpaplan fölé magasodó hegycsúcsokon viszont egészen más a helyzet: kristálytiszta a levegő, az erős holdfénynek köszönhetően pedig már-már nappali a megvilágítottság.

Nagy-Hideg-hegyen, Dobogókőn, a Kendig-csúcson és a Kékestetőn mind-mind látni lehetett a csillagos égboltot. A webkamerák felvételein még az égen átvonuló repülőgép fénye és kondenzcsíkja is feltűnt, ami tovább erősíti az éjszakai „nappalfény” hangulatát.

A lap figyelmeztet, hogy ilyen éjszakai fényviszonyok csak ritkán adódnak: ehhez egyszerre kell derült, száraz levegő a magasban, stabil ködtakaró a völgyekben és kellően fényes Hold. A hétfői éjszaka pedig ezek közül minden feltételt teljesített.