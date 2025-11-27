Ezzel az oltással kiválthatók az asztma elleni gyógyszerek

Havi egy injekcióval kiválthatók lehetnek a naponta szedendő szteroidos tabletták, amelyeket a súlyos asztma kezelésére használnak – számolt be róla a New Scientist egy új tanulmány alapján. A szakértők szerint a vakcina sokkal biztonságosabb is a most széles körben alkalmazott gyógyszereknél, azok ugyanis növelik a cukorbetegség, a fertőzések és a csontbetegségek kockázatát.

Az injekcióval tezepelumab nevű antitesteket juttatnak a szervezetbe, amelyek hatékonyan képesek csökkenteni az asztma tüneteit, ráadásul az oltás beadására mindössze havonta egyszer van szükség. Ez az asztma kezelésének egy meglehetősen új formája, használatát az Egyesült Államokban 2021-ben, az Európai Unióban 2022-ben engedélyezték. Az azonban eddig nem volt világos, hogy használata mellett elhagyhatók-e a szteroidos gyógyszerek.

Az új kutatás eredményei most viszont arra mutatnak, hogy a páciensek mintegy fele idővel teljesen abbahagyhatja ezen tabletták szedését az injekció mellett, több mint 40 százalékuk pedig csökkentheti használatát.