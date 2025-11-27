asztamorvostudományvakcinaoltás
Tudomány

Ezzel az oltással kiválthatók az asztma elleni gyógyszerek

Sebastian Condrea / Getty Images
24.hu
2025. 11. 27. 12:52
Sebastian Condrea / Getty Images

Havi egy injekcióval kiválthatók lehetnek a naponta szedendő szteroidos tabletták, amelyeket a súlyos asztma kezelésére használnak – számolt be róla a New Scientist egy új tanulmány alapján. A szakértők szerint a vakcina sokkal biztonságosabb is a most széles körben alkalmazott gyógyszereknél, azok ugyanis növelik a cukorbetegség, a fertőzések és a csontbetegségek kockázatát.

Az injekcióval tezepelumab nevű antitesteket juttatnak a szervezetbe, amelyek hatékonyan képesek csökkenteni az asztma tüneteit, ráadásul az oltás beadására mindössze havonta egyszer van szükség. Ez az asztma kezelésének egy meglehetősen új formája, használatát az Egyesült Államokban 2021-ben, az Európai Unióban 2022-ben engedélyezték. Az azonban eddig nem volt világos, hogy használata mellett elhagyhatók-e a szteroidos gyógyszerek.

Az új kutatás eredményei most viszont arra mutatnak, hogy a páciensek mintegy fele idővel teljesen abbahagyhatja ezen tabletták szedését az injekció mellett, több mint 40 százalékuk pedig csökkentheti használatát. A tezepelumab az orvostudomány egy újabb innovációja, amellyel a közeljövőben jobbá teheti életünket. Lapunk korábban több hasonlóan hasznos találmányról is beszámolt alábbi cikkeiben:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gulyás a Kormányinfón: A Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg Budapest fizetésképtelenségét
Megvan, mennyi lehet a minimálbér jövőre, több mint 31 ezer forinttal emelkedhet bruttóban
Összeomlott a Netflix a Stranger Things premierje miatt
40 éve golyóval a fejében él egy gyöngyösi férfi, akit a testvére lőtt fejbe játékból gyerekkorukban
A kormány újabb 6,2 milliárdot emelt le Budapest számlájáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik